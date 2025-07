La actriz defiende su derecho a "moverse y vestirse como quiera" tras viralizarse un vídeo de ella bailando en bikini

Naomi Watts también se pasa a los ejercicios de fuerza: "Sobre todo levanto pesas"

Hace unos días Halle Berry causaba sensación con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que aparecía bailando en bikini de forma espontánea al ritmo de la última canción de su pareja, el músico Van Hunt. La actriz, de 58 años, lucía su espectacular figura de manera natural, e incluso al final perdía la parte inferior y se cubría rápidamente con mucho humor. Y como ocurre siempre que una celebrity comparte un momento personal, las críticas de algunos no tardaron en aparecer. Que si demasiado mayor para mostrarse tan provocativa, o que si está desesperada por llamar la atención. Pero en esta ocasión Berry ha dado una respuesta contundente que se ha viralizado rápidamente.

"¿Sabéis cuál es la mejor parte de la menopausia? ¡Que todo me importa un carajo!", comienza la oscarizada intérprete un nuevo mensaje en el que explica por qué baila en bikini. "No me importan las opiniones de los demás y paso de ir de chica mona. Me muevo y me visto como quiero y lo hago por mí. Nadie te habla de esta sensación de libertad hasta que la experimenta", argumenta.

La edad es solo un número

La actriz aprovecha el revuelo que se ha montado con un clip en el que simplemente estaba viviendo el momento de forma natural, algo que tiene también mucho que ver precisamente con la letra del tema de Hunt, 'Prelims (mind n meat)', para reivindicar a las mujeres de su edad: "No hay nada como una fiestecita con baile espontáneo incluido, y mi pareja ha escrito esta canción tras observarme en esta etapa de mi vida. Me siento imparable, feliz y libre".

"Me ha escuchado decir una y otra vez que nadie puede pararme, ni a mí ni a mi ritmo. No me importa lo mayor que sea, voy a aferrarme a lo que soy. La edad es solo un número y sentirse joven y guapa es una cuestión de cómo te encuentres en el interior. Poco tiene que ver con el exterior y el físico"", añade.

Can't Stop the Rythm

"La vitalidad viene de dentro, va de la mano de todo ello. Nos debería dar igual del resto. Hay una libertad y una belleza que llegan a medida que se van cumpliendo años", reflexiona Berry, que, en vista de la atención que ha despertado con su vídeo, ha decidido hacer un poco de promoción a su pareja y a su plataforma RESPIN, orientada a asesorar a aquellas mujeres que se encuentran en la menopausia, invitando a iniciar un trend en redes:

"Únete a el movimiento Can't Stop the Rythm Challenge subiendo un vídeo bailando 'Prelims (mind n meat)', de Van Hunt, y etiquetándome a mí y a @respin. Compartiré mis favoritos a través de mis historias y los cinco mejores recibirán una sorpresita de mi parte". Genio y figura. Nunca mejor dicho.