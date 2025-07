Aitana, entre la ilusión y la autoexigencia por el inicio de su gira 'Metamorfosis Season'

La cantante inicia el próximo 19 de julio su gira en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona

Aitana afronta el inicio de su gira 'Metamorfosis Season' con una mezcla de ilusión, insomnio y alta autoexigencia, según ha confesado esta tarde en una presentación de la firma de perfumes de la que es imagen.

“Estoy nerviosa, imagínate cuando sabes que tienes que cumplir las expectativas de mucha gente y las tuyas propias. Estoy nerviosa, pero también tengo muchas ganas”, ha dicho esta tarde Aiatana.

Junto al actor y cantante Aaron Piper, Aitana ha sido protagonista de la fiesta de la firma Yves Saint Laurent Beauty, de la que ambos son imagen, que se ha celebrado en el Museo Reina Sofía.

La cantante inicia la gira el 19 de julio en Barcelona

La cantante catalana, que abrirá su gira el 19 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys, admite que la autoexigencia ya le pasó factura en el pasado, pero defiende su utilidad: “Es importante para dar tu máximo. Creo que hay que saber encontrar el equilibrio con la autoexigencia, la verdad”.

Ha compartido en una breve charla con la prensa los sueños que le provoca esta presión de volver a la gira: “El último sueño que tuve fue que me salía fatal. Que decía: ‘No has ensayado lo suficiente, Aitana’. Imagínate lo que tengo en la cabeza”.

Aunque ha rechazado adelantar sorpresas del espectáculo —“siempre se saben mis cosas y yo quiero que esta vez haya alguna sorpresa de verdad”—, ha confesado que las canciones nuevas son las que más nervios le provocan: “Son de las que menos hago. Y sí que me dan nervios porque son las que tengo la técnica menos pillada”.

En cuanto al futuro, Aitana descarta de momento nuevas giras de estadios: “No me da la vida, sinceramente”. Aunque, advierte entre risas, “de repente, corte A: se me ve a mí haciendo otro estadio”. Sobre su vínculo con el perfume, en el marco de un evento de Saint Laurent, ha revelado: “Antes usaba siempre el mismo, pero ahora creo que hay ocasiones especiales para cambiar”.