Celia Molina 15 JUL 2025 - 10:29h.

La portavoz de Más Madrid ha anunciado en sus redes que deja su labora institucional hasta que acabe su baja por maternidad

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida ya están en casa tras el nacimiento de su primer hijo, Lucas

Compartir







Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha tomado una importante decisión en torno a su segundo embarazo. La política se encuentra ya en el octavo mes de gestación y, dado su avanzado estado y las alertas por calor que se vienen sumando en la capital, ha acordado con su doctora cogerse ya la baja médica que precede a la baja por maternidad de las mujeres embarazadas. En un vídeo explicativo con el que pretende aclarar los motivos de su decisión, Mestre ha recordado que las bajas por embarazo son un derecho del que gozan todas las mujeres:

"Grabo este vídeo para anunciar algo muy importante para mí. A partir de esta semana, voy a parar. He acordado con mi médica coger la baja por embarazo, estoy de 8 meses ya, 35 semanas de gestación hago esta semana, y las temperaturas de Madrid no ayudan mucho durante un embarazo. Yo me paso el día recorriendo Madrid de arriba a abajo y la verdad es que cada vez se me hace más complicado con esta tripa, con este cansancio acumulado y con este calorazo", comienza a decir en la grabación.

PUEDE INTERESARTE Investigadores catalanes relacionan la contaminación del aire durante el embarazo con cambios en el cerebro del feto

"No es ningún capricho, es un derecho de la mujer"

"No creáis que ha sido una decisión fácil - continúa - porque ya sabéis que vivimos en una sociedad donde a las mujeres embarazadas se nos mira con lupa y, al final, hagamos lo que hagamos, siempre hay críticas. Si cogemos la baja porque cogemos la baja y si no la cogemos porque no la cogemos y a muchas mujeres esto les genera dudas por lo que les dirán en el trabajo, por los efectos que pueda tener a nivel laboral o por lo que pensarán los demás. Pero no es ningún capricho, es un derecho que tenemos las mujeres y que hay que coger porque ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguirlo", recuerda Maestre.

PUEDE INTERESARTE Dar a luz puede dejar secuelas en el corazón 15 años después: un estudio revela el peligro de las hemorragias posparto

De hecho, como futura mamá (por partida doble), la portavoz de Más Madrid ha señalado que este tipo de bajas no solo se cogen en beneficio de las gestantes, también de las criaturas que llevan dentro: "No sólo es un derecho de las mujeres, también de las criaturas y por eso yo quiero reivindicarlo desde aquí y animar a cualquier otra mamá que esté en una situación similar y que se lo esté pensando a que lo haga porque lo más importante ahora mismo somos nosotras y nuestros bebés", ha concluido Rita.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En los comentarios, sus seguidores le desean que disfrute de esa "tranquilidad" tan deseada y necesaria en las últimas semanas de gestación y su equipo le asegura también que ha dejado bien reforzada la bancada de la oposición en el pleno del Ayuntamiento.