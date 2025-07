La madre del cantante de The 1975 se ha pronunciado sobre su exnuera en un programa de televisión

Denise Welch, la madre del cantante Matty Healey, ha declarado que se siente “contenta” de no haber terminado siendo suegra de Taylor Swift. Welch señaló a la artista cuando le preguntaron sobre el breve romance entre el cantante de la banda The 1975 y la estrella del pop durante una aparición en el programa ‘Whatch What Happens Live!’

Welch, actriz de telenovelas británica y figura conocida en la televisión, no se contuvo cuando el presentador Andy Cohen le pidió su reacción al álbum de Swift de 2024, ‘The Tortured Poets Department’, que se piensa que contiene varios guiños al cantante.

“Obviamente, bajo pena de muerte puedo hablar de ese episodio, pero no ser su suegra es un papel que me alegro de haber perdido”, dijo, provocando las risas del público.

"No es que tenga nada en contra de ella..."

"No es que tenga nada en contra de ella", continuó. "Es solo que fue complicado". Welch, de 67 años, hizo una breve pausa antes de dar más detalles. “Ella, no te permite decir nada, y luego escribe un álbum entero sobre eso”, dijo sobre la cantante de 35 años.

Además, la madre del líder de The 1975 insistió en que su hijo tomó las consecuencias del undécimo álbum de Taylor Swift “con buena voluntad”. “Está muy feliz con su increíble prometida Gabriella, que es preciosa”, continuó, refiriéndose a la modelo Gabbriette Bechtel , por su verdadero nombre. “Así que seguimos adelante”, añadió Welch.

Healy, de 36 años, y Swift salieron brevemente de mayo a junio de 2023, tras la separación de esta última del actor británico Joe Alwyn .