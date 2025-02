Al acabar el partido, ambos se fundieron en un romántico beso que hizo las delicias de los amantes del fenómeno 'Tay and Trav', tan explotado que hasta inspiró la publicación de su propio cómic. Al ver a Taylor en el anuncio comercial, de nuevo han saltado los rumores de si participará o no en la famosa actuación del intermedio que, este año, corre a cargo del galardonado rapero Kendrick Lamar. Y, confirmada la asistencia de la artista al palco de los Kansas City Chiefs, también los de si habrá pedida de matrimonio al fin. Nada que podamos saber hasta que no se desarrolle el partido en sí.

Lo que sí se sabe es que Taylor Swift ha tomado una decisión que, como talismán del equipo de Kelce, podría afectar al resultado del partido. Los Chiefs nunca han perdido cuando han contado con la presencia física de la cantante en el estadio, por lo que ésta se ha convertido en su diamante en bruto particular. Ya se sabe que la artista estará allí pero, según ha informado el diario The US Sun, esta vez, quiere permanecer en un segundo plano. "Taylor no quiere ser el centro de atención, solo quiere apoyar a Travis y ayudarlo a enfocarse en el juego", ha publicado el periódico, en base a las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja.