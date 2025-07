Fiesta 27 JUL 2025 - 18:22h.

Desde hace unos meses, todo el mundo habla de los sorprendentes planes de Isabel Pantoja y que llevan a la tonadillera, nada más y nada menos, que a República Dominicana. Pero, ahora, los planes han cambiado y la artista es declarada "persona non grata" allí. La mudanza de Isabel Pantoja puede darse por cancelada. La cantante ha puesto fin a su aventura caribeña antes de empezar y Omar Suárez tiene todos los datos, en exclusiva, en 'Fiesta'.

¿Por qué Isabel Pantoja no se va finalmente a República Dominicana?

¿Cuáles son los motivos por los cuales Isabel Pantoja ha cambiado de planes con respecto a su viaje a República Dominicana? Omar Suárez nos cuenta que, para entender todo esto, hay que remontarse al mes de abril, cuando se anunció la intención de la cantante de desplazarse a República Dominicana por motivos laborales. Estaba en contacto con una empresa que le estaba gestionando sus proyectos hasta que "de repente, de la noche a la mañana, (la tonadillera) no responde a ninguna llamada de la empresa".

Isabel Pantoja y esta empresa no tenían ningún contrato firmado (era todo apalabrado, de manera verbal) y esto le habría servido a la tonadillera para desaparecer sin dar ningún tipo de explicación. Esto ha supuesto una gran pérdida económica para la empresa, que ya estaba gestionando sus proyectos con la artista y ahora se han ido al traste: "Ellos han quedado fatal con la gente que han movido allí", detalla el colaborador de 'Fiesta'.

A Omar le dicen que los motivos por los que Isabel Pantoja no responde al teléfono es porque tiene un cabreo importantísimo y es que, cuando se hace público que se va a mudar allí, se crea mucho revuelo mediático y quiere huir de él. No quiere mudarse a un lugar donde haya revuelo mediático. "Esta es la explicación que ellos entienden, porque no saben realmente nada de ella. Creen que es algo muy absurdo, un capricho de ella y que van a tener que contar con ellos en un futuro y me dicen 'nosotros nos lo vamos a pensar, será con un contrato", remata Omar con su información exclusiva.

Tras escuchar la información, Almudena del Pozo tiene algo que añadir: "Todo sigue adelante. Sí que es verdad que hay fechas de conciertos que no se terminan de cerrar, en Estados Unidos y Latinoamérica, y por eso se está todo ralentizando. La intención de Isabel es moverse en unos meses para allá. Ella, a finales de agosto, tiene que abandonar la casa de Madrid y no tiene destino. Sí que sé que en Cantora no va a ser".