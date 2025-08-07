La actriz sudafricana llega al medio siglo de vida consolidada como un referente de empoderamiento, autenticidad y poder femenino

Charlize Theron, harta del edadismo: "Mi rostro está cambiando y envejeciendo, y me encanta"

En una industria como la de Hollywood, en la que las apariencias dictan las reglas y se venera a la juventud por encima de todo, Charlize Theron cumple 50 años consolidada como todo un ejemplo de empoderamiento, autenticidad y poder femenino.

La actriz sudafricana no solo ha roto viejos estereotipos interpretando a mujeres fuertes tanto en grandes superproducciones como en dramas intimistas, sino que ha desafiado los cánones de belleza establecidos, ha defendido el derecho a envejecer sin retoques y ha reclamado vehemente la independencia y la voz femenina en un sistema especialmente implacable como es el del entretenimiento. Repasamos algunas de esas frases que la han convertido en un referente moderno de valentía, resiliencia y libertad.

"Mi rostro está cambiando y envejeciendo, y me encanta"

La oscarizada intérprete acepta con orgullo los cambios físicos que trae el tiempo, incluso frente al escrutinio mediático. En una entrevista a la revista Allure defendió la necesidad de respetar la manera de envejecer que tiene cada persona, especialmente las mujeres.

"¡Capullo, solo estoy envejeciendo! Eso no significa que me hayan hecho mal una cirugía plástica. Esto es simplemente lo que pasa"

Así respondía a los rumores que sugerían que se había sometido a un lifting facial durante la promoción de 'Fast X'. Y de paso aprovechaba para reflexionar sobre 'el doble rasero' con el que se mira a las mujeres desde la industria, porque mientras los hombres envejecen 'como el buen vino' ellas se convierten en 'flores marchitas'.

"El empoderamiento significa que la mujer puede revelarse tal y como es"

En una entrevista en 'El Mundo' con motivo de una campaña de Dior, Theron explicaba que las mujeres ya no están confinadas en el papel que se les había impuesto desde hace cientos de años. Empoderarse no consiste en ajustarse a expectativas ajenas, sino mostrarse auténtica.

"¡Para nada en el mundo me gustaría volver a los 30!"

En esa misma entrevista, la protagonista de 'Monster' rechazaba la nostalgia por la juventud y apostaba por celebrar el presente. "La alegría, la sabiduría y la paz que tengo hoy me permiten estar bien en mi cuerpo y en mi cabeza", añadía.

"Si no crees que las mujeres deben ser tratadas por igual, eres una persona terrible"

Theron se ha convertido en un referente del feminismo, entendido siempre desde la igualdad y no desde al antagonismo. En una entrevista en 'Harper's Bazar' aseguraba que " la mayoría de las buenas personas sólidas que no son narcisistas y que no se sienten intimidadas por las mujeres dirían que sí, que son feministas".

"No hay nada que desprecie más que a la gente que intenta ser algo que no es"

La actriz revelaba hace unas semanas su decepción con las apps de citas en un podcast con Andy Cohen. El motivo era la falta de autenticidad. "Todos dicen ser CEO. Todos están muy dentro del mundo del fitness y cuando quedas con ellos, descubres que en realidad, no son CEO de nada. Confiesan haber mentido sin el más mínimo problema", se lamentaba.