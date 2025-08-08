La leyenda sobre los cantantes de K-pop aumentan tras hallar muerta en su casa a la cantante Lee Min, del dúo ‘As One'

SeúlLa leyenda sobre los cantantes de K-pop aumentan tras hallar muerta en su casa a la cantante Lee Min, del dúo ‘As One'.

El cuerpo sin vida de la cantante coreana de 46 años fue encontrado en su vivienda de Seúl. La Policía investiga la muerte, pero todo apunta a que Lee Min pudo haberse suicidado, como ha pasado anteriormente con muchos otros cantantes de K-Pop.

Ha sido la agencia musical de la cantante quien ha anunciado su fallecimiento a través de una publicación en el periódico Hankook Ilbo: “Lee Min ha fallecido. La policía está investigando las circunstancias exactas. La empresa también sigue intentando comprender la situación”

Al parecer y según escriben medios coreanos, fue el marido de Lee Min quien encontró el cuerpo sin vida de la cantante entre el día 5 y 6 de agosto.

Las investigaciones por la “extraña muerte” se encuentran bajo secreto de sumario, mientras la Policía pide prudencia y que no se especule sobre las causas del fallecimiento.