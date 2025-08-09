Nace el segundo hijo de Rafal Nadal y Mery Perelló: todos los detalles y el nombre que han elegido

Logo de InformativosInformativos
Rafa Nadal

Rafa Nadal y Mery Perelló, padres por segunda vez: todos los detalles del nacimiento y el nombre que han elegido para su hijo

Rafa Nadal y Mery Perelló, padres por segunda vez
El extenista Rafa Nadal, recientemente nombrado marqués de Llevant de Mallorca, y su mujer, Mery Perelló, se han convertido en padres por segunda vez. Según ha publicado La Razón, el pequeño nació este pasado jueves, 7 de agosto, en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en Palma, donde también nació su primogénito.

El bebé ha sido niño, algo que se desconocía debido a la discreción con la que la pareja ha decidido llevar el tema, y ha recibido el nombre de Miquel, un homenaje muy especial al padre de Mery Perelló, que falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad.

Fue el pasado mes de abril cuando saltó la noticia de que Rafa Nadal y Mery Perelló estaban esperando su segundo hijo. La feliz noticia llegaba en un momento tranquilo y especial para el extenista, quien se ha centrado más en su vida personal y familiar tras finalizar su carrera deportiva en 2024.

