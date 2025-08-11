Inés Gutiérrez 11 AGO 2025 - 20:40h.

Son los horarios de los pequeños los que marcan las rutinas en casa de Georgina Rodríguez

MadridMadre de familia numerosa, un día en la vida de Georgina Rodríguez nunca es tranquilo, pero al jaleo habitual en una casa con cinco pequeños de todas las edades, con una energía desbordante, hay que sumar todos los compromisos de la empresaria, que no son pocos.

A pesar de ello, también saca tiempo para sus rutinas deportivas, algo que para ella es vital, pues el deporte siempre ha formado parte de su vida, durante quince años se formó como bailarina de ballet. Una pasión por estar en su mejor forma física que comparte con su pareja, Cristiano Ronaldo, futbolista de profesión y siempre en forma para poder dar lo mejor de sí mismo en su trabajo.

Tener tiempo para todo no es sencillo, pero parece que con la práctica Gio ha sabido adaptarse perfectamente para coordinar su vida familiar y la profesional, sin olvidarse de sus propias inquietudes y apostando por proyectos nuevos para seguir creciendo.

Así es la rutina diaria de Georgina Rodríguez cuando no está en eventos

En alguna ocasión ella misma ha hablado de las rutinas que sigue en su día a día y que están marcadas por los horarios de sus hijos. Su vida no es siempre igual porque su trabajo no es siempre el mismo, por lo que si tiene algún evento o está invitada a alguna cita especial, las cosas de nuevo cambian por completo. A pesar de eso, ella intenta que su familia (y su vida) tenga ciertas rutinas.

Es el colegio de los niños el que marca la hora en la que se levantan, porque ellos tienen que estar puntuales y hay mucho que hacer para lograrlo, lo que implica que tenga que levantarse sobre las 6:30 de la mañana. Si pueden, desayunan todos juntos, aunque esto puede depender de los horarios de entrenamiento de Cristiano. Una vez que los peques (y no tan peques porque Junior tiene ya 14 años) ya están en el colegio, llega el momento de solucionar todo lo que tiene que ver con la casa, organizar los planes del día a día y después, continuar con el resto de sus labores.

Estas son tan variadas como gestionar las obras de alguna de las viviendas que tiene la pareja, pero también organizar las sesiones de fotografías o encuentros que tenga a lo largo del día y para los que tiene que lucir perfecta. Además, durante el tiempo que estuvo grabando su reality, esto también formaba parte de su rutina, así como los otros negocios que tiene.

En esta vorágine que es la vida de Georgina no faltan los entrenamientos deportivos, algo que requiere mucha disciplina por su parte, más que ganas. En sus rutinas no faltan las sesiones de entrenamientos de alta intensidad, pero también dedica tiempo al boxeo y la cuerda para saltar. En más de una ocasión ha destacado los buenos resultados que obtiene haciendo sentadillas, un ejercicio al que se podría decir que es adicta. No olvida el baile, una pasión para ella.

Rutinas que le ayudan a estar en forma y gracias a las que puede ordenar su vida, sacando tiempo extra para estar con quienes más quiere.