La Guardia Civil cachea a Leonardo DiCaprio en una fiesta en Ibiza: los detalles del momento

La Guardia Civil cacheó a principios de agosto a Leonardo DiCaprio en una fiesta celebrada en Ibiza

El registro se produjo antes de que el actor entrase en una fiesta en la que se presentaba el nuevo disco de Arón Piper

Estas son fechas de amplios dispositivos policiales y de ellos no se libran ni las estrellas de Hollywood. Claro ejemplo ha sido el de Leonardo DiCaprio que no se ha librado de que varios agentes de la Benemérita le cacheen antes de entrar a un evento celebrado en Ibiza.

Como un ciudadano más, el actor ganador del Oscar por 'El Protegido' era cacheado por la Guardia Civil antes de entrar a una fiesta. En pleno cacheo, los agentes de la Benemérita llegaron a pedir la documentación al artista de Hollywood. Unas imágenes que han abierto miles de rumores sobre la presencia del actor y de la Guardia Civil en esta fiesta de Ibiza.

La fiesta en la que la Guardia Civil cacheó a Leonardo DiCaprio en Ibiza

Según se ha podido conocer, este registro se produjo a principios del mes de agosto antes de celebrarse el evento de la marca de tequila Patrón El Alto en el que se presentaba el disco del artista Arón Piper.

Fue el pasado 3 de agosto cuando la isla de Ibiza se convirtió en el escenario de una de las veladas más selectas del verano: Arón Piper, acompañado de Tequila Patrón y su expresión estrella, PATRÓN EL ALTO, celebró el lanzamiento de su esperado nuevo álbum. La cita congregó a amigos, personalidades internacionales y amantes de la música y el tequila en un evento marcado por la sofisticación y el detalle.

La noche giró en torno a la excelencia compartida entre la música de Arón y la filosofía de Patrón. PATRÓN EL ALTO, la joya del portafolio de la marca, protagonizó la velada, mientras artista interpretaba en directo una de las nuevas canciones ante los asistentes.

El evento congregó a un selecto grupo de invitados entre los que se encontraban perfiles internacionales como Leonardo DiCaprio y Jon Kortajarena, así como Miguel Ángel Silvestre, Esther Expósito y otros nombres destacados del mundo de la música, la moda, el cine y el arte. Todos ellos brindaron con cócteles elaborados con la marca de tequila, creados especialmente para la ocasión e inspirados en el universo visual y sonoro del nuevo disco.

La celebración se prolongó hasta el amanecer, animada por los sets de La Siesta, Pascal Moscheni, Chloé Caillet y Jay, en una noche donde emociones, música y el tequila más refinado se fusionaron para inaugurar la temporada estival con auténtico sabor a excelencia.