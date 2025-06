Orlando Bloom acudió en solitario a la boda de Jeff Bezos y se dejó ver junto a numerosos rostros conocidos

Tras salir a la luz su mediático divorcio de Katy Perry tras nueve años juntos y una hija en común, Orlando Bloom ha sido fotografiado junto a Sydney Sweeney por las pintorescas calles de Venecia justo después de asistir a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Su aparición pública ha disparado todo tipo de rumores en las redes sociales entre ambos, coincidiendo con momentos especialmente delicados en sus vidas personales.

La relación del actor de 48 años con la intérprete de 'Roar' comenzó en 2016, comprometiéndose en 2019 y teniendo a su hija Daisy en 2020. Casi una década después, ha sido su entorno más cercano quien ha confirmado su separación a medios internacionales como 'Us Weekly' o 'TMZ'. Escasas horas después de conocerse la noticia, Bloom se ha dejado ver por primera vez ante las cámaras, y lo ha hecho junto a Sweeney, de 27 años.

Ella es una de las actrices más prometedoras del momento tras su éxito en 'Euphoria' y 'Cualquiera menos tú'. Fue a principios de junio cuando confirmó el fin de su compromiso con Jonathan Davino tras empezar su noviazgo en 2018, asegurando a 'The Times' que ahora "estoy aprendiendo mucho sobre mí misma".

Escenario: la boda de Bezos y la celebración posterior

La boda del fundador de Amazon y Lauren Sánchez contó con la presencia de unas 200 celebridades: Oprah Winfrey, las Kardashians, Bill Gates, Leonardo DiCaprio y, por supuesto, Orlando Bloom y Sydney Sweeney. La fiesta se alargó hasta este pasado sábado 28 de junio, contando con celebraciones en enclaves tan míticos como en la isla de San Giorgio y amenizado con fiestas en lugares históricos como el Gritti Palace y un astillero medieval.

Tras la ceremonia formal, la fiesta se llevó a cabo en entornos más relajados. Según 'TMZ', Orlando aprovechó la oportunidad para socializar, compartiendo confidencias con la actriz y también con Tom Brandy, antigua estrella de la NFL.

Las imágenes de ambos actores caminando por Venecia, él en look relajado con camiseta y shorts, y ella con un sofisticado vestido floral, no han tardado en hacerse virales. Aunque no se han publicado declaraciones de parte de ninguno de los dos, el hecho de que ambos estén en una etapa personal similar -recién solteros y alejados de compromisos importantes- ha generado todo tipo de especulaciones.

La diferencia de edades -21 años- también ha sido comentada. Pero más allá de este encuentro, todo apunta a que podría tratarse de una simple relación de amistad que llega en un momento clave para ambos.