La rutina de belleza diaria del actor se basa en limpieza, hidratación y protección solar

Si el tiempo pasa por Brad Pitt nosotros no nos damos cuenta. No es que rejuvenezca, como su personaje en 'El curioso caso de Benjamin Button', sino que a sus 61 años parece haber firmado un pacto con el diablo para que su magnetismo permanezca intacto y que todo, arrugas incluidas, juegue a su favor. ¿Es cuestión de pura genética, buenos hábitos vitales o una efectiva rutina de belleza? Puede que un poco de todo.

"No huyo del envejecimiento, me preocupa más el bienestar", reconocía en 'Telva' hace unos años. El actor de 'Se7en' es partidario de no luchar contra la edad, sino de aceptarla, acompañarla y cuidarse. Para él, se trata de vivir el paso del tiempo con naturalidad y queriéndose. Lejos de rutinas interminables de mil pasos, Pitt lo hace simple. Menos es más, pero siempre con constancia.

Una filosofía estética que es fruto de sus años de relación con la actriz Gwyneth Paltrow, tal y como ha confesado en una reciente entrevista a 'Vogue USA'. “Tengo una rutina de cuidado de la piel muy simple, pero soy meticuloso. Gwyneth Paltrow fue la primera que consiguió que me lavara la cara dos veces al día”, explicaba.

Sencillo, minimalista, eficaz

Pitt admitía en la mencionada charca con 'Telva' que “nunca le había prestado demasiada atención al cuidado de mi piel, incluso me lavaba la cara con el gel de baño que tenía a mano para limpiarme el rostro. Y eso fue hasta que mi pareja de entonces, Gwyneth Paltrow, me inició en la importancia de la limpieza facial.”

Así que de lavarse la cara de cualquier manera pasó a a ser co-fundador de una firma de cosmética que abanderara sus principios: Beau Domaine. Cofundada junto a la familia de viticultores Perrin, la marca encarna la filosofía del actor, es decir, sencilla, minimalista y eficaz.

Los tres pilares de su rutina de belleza

La rutina de belleza Pitt, bien conocida, se basa en pocos productos pero bien escogidos y se sostiene en tres pilares: limpieza, hidratación y protección solar.

Limpieza facial . El protagonista de 'Troya' lo hace dos veces al día, por la mañana y por la noche, sin excusas. Elimina impurezas, equilibra la piel y la prepara para el siguiente paso.

. El protagonista de 'Troya' lo hace dos veces al día, por la mañana y por la noche, sin excusas. Elimina impurezas, equilibra la piel y la prepara para el siguiente paso. Sérum antioxidante y crema hidratante . Para hidratar en profundidad, potenciar la regeneración celular y prevenir los signos visibles de la edad.

. Para hidratar en profundidad, potenciar la regeneración celular y prevenir los signos visibles de la edad. Protección solar diaria. Pitt es consciente de la importancia del protector solar como barrera frente al envejecimiento cutáneo

“Mi rutina s muy sencilla. Me lavo por la mañana. Me aplico el sérum. Me aplico la crema de día y listo. Salgo. Y por la noche, me doy mi pequeño lavado. Me aplico el sérum y la crema de noche. Listo”, resume el actor.