El papel que Brad Pitt no aceptó y años después se arrepintió

A lo largo de su carrera, Brad Pitt ha tomado decisiones clave que han definido su trayectoria en Hollywood. En 2020, en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde recibió el Premio al Maestro Moderno Leonard Maltin, cuando le preguntaron si había rechazado algún papel a lo largo de su carrera del que todavía se acordaba, sorprendió a todos. “Rechacé Matrix. Tomé la pastilla roja. Esa es la única que diré. Vengo de un lugar, tal vez por mi educación, en que me enseñaron que si no consigues algo, entonces no era para ti. Realmente creo que el papel nunca fue mío, era para otro". Además, aseguró que “no me ofrecieron dos o tres. Solo la primera. Quiero aclarar eso”, aseguraba el actor. Brad Pitt entiende que en la vida y en su trabajo es mejor no pensar en el podía haber sido, sino en que cada elección lleva a un destino diferente.