La actriz y su exmarido, Liev Schreiber, orgullosos y emocionados ante el nuevo capítulo que se abre en la vida de su hijo Sasha

Cuando un hijo se marcha a la universidad es motivo de orgullo por ver que está construyendo su propio camino, pero detrás de los abrazos y las felicitaciones se oculta el dolor silencioso de la despedida. No solo se abre un nuevo capítulo en la vida de ese joven, sino también en la de sus padres, que se enfrentan al síndrome del nido vacío, una experiencia emocional que puede implicar tristeza, ansiedad e incluso pérdida de la identidad.

Exactamente a ese proceso se enfrentan la actriz Naomi Watts, de 56 años, y su exmarido, Liev Schreiber, de 57, que han despedido a su hijo mayor, Sasha, rumbo a la Universidad del Sur de California (USC). La intérprete de 'Lo imposible' compartió en Instagram una imagen abrazando fuertemente a su vástago antes de que este partiera con sus maletas y sus bolsos hacia una nueva etapa. “Paso #1”, escribió Watts sobre la fotografía. “Ya llorando".

Grandes esperanzas

La protagonista de 'Mullholland Drive' quiso expresar sus emociones en un emotivo post de despedida a su hijo, que acaba de cumplir los 18 años: "Empacamos y desempaquetamos, apilamos y codificamos por colores. Caminamos y caminamos, nos levantamos temprano con emoción. Luego fuimos de compras y compras, y a veces nos peleamos por cosas estúpidas... Reímos, lloramos, tuve algunos gritos secretos extra y tal vez algunos no tan privados. Nos abrazamos mucho. Construimos cosas, hablamos con robots, comimos buena comida. Conocimos a mucha gente genial. Tuvimos conversaciones profundas mezcladas con unos cuantos chistes de pedos... Le dimos consejos sobre cómo funciona el mundo. Pero luego recordamos: ¡él ha conseguido esto! ¡Él lo hizo!! Soñó a lo grande y trabajó muy duro para algo maravilloso. Ve Sasha - te queremos mucho".

Junto al texto, Naomi compartió varias imágenes de la despedida, entre ellas el abrazo entre Sasha y su hermana menor Kai, de 16. Él, con un chaleco gris y auriculares al cuello, parecía serio, mientras que ella, de espaldas a la cámara, lo sostenía en un gesto dulce y fraternal.

El padre de Sasha no se quedó atrás y también recurrió a Instagram para exteriorizar sus sensaciones ante este nuevo capítulo en sus vidas. “Voy a extrañar a mi compañero de batallas. Dicho esto, la USC va a recibir a uno de los chicos más profundos, bondadosos, valientes y hermosos que he conocido en mi vida“, escribió Lieb Schreiber.

Sasha se graduó el pasado mes de junio en Friends Seminary, un colegio privado de Nueva York, y ahora se mudará a California para dar inicio a esta nueva etapa universitaria en la Escuela de Artes Dramáticas.

Una relación modélica

Aunque Watts y Schreiber pusieron fin a su relación en 2016 después de once años juntos y han rehecho sus vidas, ambos mantienen una excelente relación, compartiendo graduaciones, cumpleaños, el propio matrimonio de Naomi con Billy Crudup y ahora este paso tan importante en la vida de su hijo mayor. En ese sentido, su vínculo como padres es algo que los dos han priorizado por encima de todo.

“Estamos haciendo las cosas de una manera muy diferente. Estoy muy orgullosa de nosotros, por muy cursi que suene (...) Nuestra prioridad absoluta es ser buenos y amables los unos con los otros, y estamos totalmente comprometidos con ello”, explicaba ella en una entrevista con 'Net-a-Porter', demostrando que una separación no tiene por qué romper una familia.