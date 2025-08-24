Cristina Castaño, a sus 46 años, ha anunciado en redes sociales que se ha convertido en madre primeriza

La actriz gallega, en su mensaje, ha tenido una "mención especial" para su hermana y su ginecóloga

La actriz Cristina Castaño, muy popular por su trabajo en la pequeña pantalla en la serie 'La que se avecina', se ha convertido en madre primeriza a sus 46 años. En un mensaje en redes sociales, la gallega ha afirmado que "mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres preciosoooo… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)".

A continuación, junto a una imagen en la que el recién nacido agarra su mano, ha mostrado su agradecimiento "a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital".

En la publicación en Instagram, Castaño también ha hecho una "mención especial" para dos personas. "Por un lado mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. GRACIAS SIEMPRE, HERMANA", ha señalado.

Por último, ha concluido diciendo que "la otra mención de honor es para mi ginecóloga @dra.alexandra.henriquez, con la que estaba segura que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a Luz a mi hijo. GRACIAS ETERNAS, AMIGA".