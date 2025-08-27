La esposa del mítico futbolista se ha sincerado junto a Cruz Sánchez de Lara en el programa de Mediaset Infinity

Irene Villa habla de su faceta como madre de tres hijos y del dolor que sintió con la pérdida de su cuarto embarazo, en la nueva entrega de ‘Madres: desde el corazón’ en Mitele PLUS

Compartir







El programa de Mediaset Infinity 'Madres desde el corazón' regresa este lunes 1 de septiembre con una nueva protagonista: Noelia López, la viuda de la leyenda del fútbol José Antonio Reyes, que perdió la vida el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico a los 35 años de edad.

Ahora, seis años después de su fallecimiento, la de Jaén se sienta de la mano de Cruz Sánchez de Lara para abrirse en canal sobre cómo ha vivido este último lustro junto a sus hijas pequeñas. También revela detalles del último día de vida del deportista y sobre su historia de amor.

Se trata de la entrevista más dura de López hasta la fecha, ya que, hasta el momento, apenas había concedido declaraciones al respecto. Su objetivo desde la muerte de su esposo ha sido claro: centrar su tiempo en la crianza de sus hijas Noelia y Triana, intentar hacerlo alejada del ruido mediático y mantener vivo el recuerdo de Reyes, demostrando que le siguen teniendo muy presente.