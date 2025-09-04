Esperanza Buitrago 04 SEP 2025 - 08:11h.

La actriz Antonia San Juan, de 64 años, explica en un vídeo que acaban de diagnosticarle cáncer

La actriz Antonia San Juan ha querido compartir en redes sociales que le han diagnosticado cáncer. La intérprete de 64 años está a la espera de saber cuál será su tratamiento y ha anunciado que, por el momento, se aparta de los escenarios.

“Llevo más de un año con problemas de garganta”, ha empezado a explicar la actriz, que ha recordado que en ese tiempo ha tenido que suspender alguna función por su faringitis crónica.

Sin embargo, “el otro día el médico de familia me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales y me derivó al otorrino. Me han hecho muchas pruebas y hoy me han dado el diagnóstico: tengo cáncer”, ha dicho la actriz.

Antonia San Juan se ha mostrado con ganas de plantarle cara a la enfermedad. “Me dirán si tiene solución con tratamiento. Confío plenamente en la ciencia”.

Antonia San Juan no ha dado más detalles sobre el tipo de cáncer. Ha explicado que aún espera más pruebas y resultados.

Antonia San Juan deja los escenarios por un tiempo

“Ahora mismo me alejaré de los escenarios, que es lo que más me gusta”, ha señalado antes de explicar que quería que la gente supiera que si no estaba activa es porque está enferma.

“Voy a hacer todo lo posible por curarme”, ha concluido San Juan.

El cáncer ha obligado a la actriz de 64 años a suspender su próxima obra, ‘La ropa vieja de Cuca’ que “estaba ya preparada”.