La Unión de Actores y Actrices y su anuncio del fallecimiento de Verónica Echegui: "Descansa en paz"

La actriz llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Luto en el mundo del cine. La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años, como ha confirmado la Unión de Actores y Actrices. Según se ha conocido, su fallecimiento se produjo el domingo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad que no ha trascendido por el momento.

Durante su trayectoria profesional, y entre otros papeles, la actriz saltó a la fama por su interpretación de La Juani en la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani' en 2006. Apareció en pantalla por última vez en la comedia romántica de Dani de la Orden 'A muerte'.

La actriz madrileña será recordada, además de por el personaje de La Juani que la lanzó al estrellato -y por el que fue nominada a los Goya- por sus papeles en películas como 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'El patio de mi cárcel', 'Seis puntos sobre Emma', 'Kamikazes' o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', además de participar en series como 'Cuéntame como pasó', 'Apaches', o 'Tres caminos'.