La Unión de Actores y Actrices y su anuncio del fallecimiento de Verónica Echegui: "Descansa en paz"

Última hora de la muerte de Verónica Echegui: la actriz permanecía ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid
La actriz llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Luto en el mundo del cine. La actriz Verónica Echegui ha muerto a los 42 años, como ha confirmado la Unión de Actores y Actrices. Según se ha conocido, su fallecimiento se produjo el domingo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad que no ha trascendido por el momento.
Durante su trayectoria profesional, y entre otros papeles, la actriz saltó a la fama por su interpretación de La Juani en la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani' en 2006. Apareció en pantalla por última vez en la comedia romántica de Dani de la Orden 'A muerte'.
La actriz madrileña será recordada, además de por el personaje de La Juani que la lanzó al estrellato -y por el que fue nominada a los Goya- por sus papeles en películas como 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'El patio de mi cárcel', 'Seis puntos sobre Emma', 'Kamikazes' o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', además de participar en series como 'Cuéntame como pasó', 'Apaches', o 'Tres caminos'.
Momentos clave
La muerte de Verónica Echegui deja en shock al cine español
El mundo del cine español se encuentra en shock tras conocer la trágica noticia del fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años, una de las actrices más importantes del panorama nacional en las últimas décadas.Ir a la noticia
Verónica Echegui habló abiertamente de la muerte poco antes de fallecer: "No afrontamos que todos vamos a morir"
La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo 24 de agosto a los 42 años. Durante los últimos días había permanecido ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad. La capilla ardiente ha quedado ya instalada en el Tanatorio de La Paz en Madrid.Ir a la noticia
Adiós a Verónica Echegui, la icónica 'Juani' que logró cumplir su sueño antes de morir
Verónica Fernández de Echegaray, conocida mundialmente como Verónica Echegui, ha fallecido a los 42 años tras pasar varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La causa de la muerte habría sido una enfermedad, aún sin determinar, que le ha costado la vida a una de las actrices más populares de nuestro país. Echegui alcanzó su máxima popularidad tras ser descubierta por Bigas Lunas, el director que lanzó a la fama a grandes intérpretes como Penélope Cruz o Javier Bardem y que, a principios de los años 2000, buscaba a una chica de barrio para su próxima película.Ir a la noticia
Pedro Sánchez lamenta la muerte de Verónica Echegui: "Se marcha demasiado joven"
"Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", ha escrito Pedro Sánchez en su perfil de la red social 'X', antes conocida como 'Twitter'.
Verónica Echegui ha fallecido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanecía ingresada
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
El mundo del cine está de luto. La reconocida actriz Verónica Echegui ha fallecido este pasado domingo 24 de agosto a los 42 años de edad. Nacida como Verónica Fernández de Echegaray, su legado en cine, teatro y televisión ha marcado el panorama cultural en España.Ir a la noticia