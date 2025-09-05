Lucas se somete a la terapia de 'Me quedo conmigo', muy pronto en Mediaset Infinity

Lucas González, miembro del dúo 'Andy y Lucas', es el protagonista de la próxima entrega de 'Me quedo conmigo', formato exclusivo de Mediaset Infinity

Lucas, componente del dúo ‘Andy y Lucas’, es el protagonista del estreno de la nueva temporada de ‘Me quedo conmigo’, formato exclusivo de Mediaset Infinity. En él, de la mano de la psicóloga Alicia González, el cantante se abrirá en canal con una clara intención: "Estaría bien que la gente me conozca más y me pudiera explicar un poco. Quiero decir lo que fue verdad y lo que fue mentira porque lo que pasó para mí fue algo doloroso".