El cantante del popular dúo musical se ha sincerado sobre su vida privada de la mano de la psicóloga Alicia González

Lucas se somete a la terapia de 'Me quedo conmigo', muy pronto en Mediaset Infinity

Compartir







Lucas, componente del dúo 'Andy y Lucas', se enfrenta a sus inseguridades de la mano de la psicóloga Alicia González en la nueva temporada de 'Me quedo conmigo', en exclusiva en Mediaset Infinity. En cada uno de los cuatro programas que se estrenan a partir del 10 de septiembre, tratará un tipo de inseguridad distinta: trabajo, familia, salud y futuro.

A través de terapia y distintas dinámicas, Lucas se sincera con Alicia González sobre su relación con Andy, después de que hayan surgido rumores que ponían en duda su amistad; habla de la ruptura del dúo y de cuáles son sus planes de futuro, ahora que se bajará un tiempo de los escenarios. Por otro lado, también trata las pérdidas familiares que ha sufrido recientemente: la de su hermano y su padre, a quienes estaba muy unido. Una terapia de duelo en la que le veremos emocionarse y mostrar su lado más vulnerable.

Además, Lucas compartirá un momento de complicidad con su pareja actual, María José, y algunos detalles de su vida íntima que desconocíamos.

La salud también tendrá un papel importante en esta temporada de ‘Me quedo conmigo’: Lucas hablará de la cardiopatía que padece, de su operación de nariz… Desvelará cómo ha vivido la presión mediática y aclarará si va a pasar por quirófano para retocarse la nariz. "Creo que es de mucha valentía estar aquí sentado teniendo como tengo yo la nariz", confiesa.

Esta docuserie original de Mediaset Infinity se centra cada temporada en un personaje público que accede, acompañado en todo momento de una psicóloga, a hacer un viaje repleto de emociones para encontrar su mejor versión. Juntos, trabajan en terapia vivencias y recuerdos que les impiden avanzar.

Anteriormente participaron Elena Tablada o Leire Martínez, entre otros, cuyos episodios están disponibles también en la plataforma digital de Mediaset.