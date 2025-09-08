Ed Sheeran ha decidido mudarse a Estados Unidos con parte de su familia aprovechando su gira en el país tras las polémicas declaraciones en Inglaterra

Ed Sheeran ha decidido cambiar de rumbo en su vida. El cantante ha decidido mudarse a Estados Unidos tras unas polémicas declaraciones que hicieron que recibiese muchas críticas en su país. El inglés, de 34 años, va a establecerse en Estados Unidos con parte de su familia aprovechando su larga gira por el país. Fue en el ‘Podcast 2 Johnnies’, cuando compartió esta noticia con sus fans: “Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. Me voy de gira por allí un tiempo y tengo una familia, por lo que no puedo ir y venir, vamos a instalarnos allí”.

Aunque por el momento no ha especificado a qué parte de EEUU se mudará, si confesó tener debilidad por una ciudad en concentro: “Nashville es mi ciudad favorita de los Estados Unidos y siempre ha sido mi objetivo final, mudarme allí y poder vivir en el campo”, según cuenta el 'Daily Mail".

Esta noticia se conoce poco después de que el cantante protagonizara una polémica tras unas declaraciones que hizo sobre su país, afirmando que se identifica “culturalmente como irlandés”, a pesar de que nació y creció en Inglaterra. Su padre, sí es de Irlanda, por lo que el cantante pasó parte de su niñez allí: “Mis primeras experiencias musicales fueron en Irlanda, crecí con música tradicional en mi casa”.

Por ello, declaró que se siente muy orgulloso de sus raíces irlandesas y que se siente más identificado con ellas que con la parte británica: “No lo pienso demasiado, pero siento que mi cultura es algo de lo que realmente estoy orgulloso y con lo que crecí y quiero expresar”. Lo que no sentó tan bien entre los ingleses, es lo que dijo sobre sus sentimientos hacia el país en el que nació: “Siento que el hecho de que haya nacido en Gran Bretaña no significa que tenga que ser británico”.