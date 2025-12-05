Los Javis reaparecen juntos después de su ruptura sentimental

Celia Molina 05 DIC 2025 - 15:11h.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han coincidido en el cumpleaños de una buena amiga en común, la actriz Lola Rodríguez

El fin de la relación de los Javis: su lujosa mansión, un complicado rodaje, extraños movimientos y una mudanza

El pasado 11 de noviembre, se hizo pública la ruptura de 'Los Javis', la pareja de actores y directores de cine que acaba de terminar el rodaje de su última película, 'La bola negra', en la que abordan la obra inacabada de Federico García Lorca. Tras trece años de relación sentimental, Javier Calvo (de 34 años) y Javier Ambrossi (41 años) ponían fin a su noviazgo, asegurando que su separación personal no alteraría sus proyectos laborales, presentes y futuros. Se confirmaban así las sospechas de su horda de fans, a quienes les había extrañado ver a Calvo solo en una entrevista de televisión, poco antes de que se anunciara la noticia.

Desde entonces, ambos se han dejado ver por separado en las redes sociales, disfrutando de sus compromisos individuales. Ambrossi, concretamente, estuvo al lado de su excuñado, conocido artísticamente como Leiva, en la entrega del premio que la revista QG le otorgó como Hombre del Año 2025. Y, en su discurso de apoyo, cuando hablaba del momento en el que José Miguel y su hermana, Macarena García, rompieron su relación de forma definitiva, aseguró que "a veces, las rupturas son para bien", en la línea de otras declaraciones en las que dejó la puerta abierta a la reconciliación.

Sentados a la mesa, sonrientes y relajados

Por su parte, Javier Calvo aseguró en una entrevista posterior que siempre se llevará bien con Ambrossi porque él es "su mejor amigo" y ambos han demostrado esta semana la buena relación que mantienen, a pesar de haber roto su mayor vínculo. A través de la cuenta de Instagram de su amiga en común, Lola Rodríguez, actriz protagonista de la serie 'La Veneno', hemos sabido que Los Javis acudieron a su fiesta de cumpleaños en un restaurante. En la extensa mesa donde todos disfrutaron de una suculenta cena, aparecen Calvo y Ambrossi sentados, cada uno en un lateral (pero no muy distantes) sonrientes y relajados.

A la fiesta también acudieron el actor Brays Efe y las actrices Ana Rujas o Claudia Traisac y todos disfrutaron de una anoche - según las instantáneas - en la que prevaleció la amistad. Calvo no mintió, por tanto, al decir que Ambrossi fue y sigue siendo "una de las personas más importantes de su vida", a pesar de que haya sido este último quien se mudara al piso que ambos tenían en Malasaña - y donde siempre dijeron que fueron "muy felices" - cuando dieron su noviazgo por terminado.

Así, se acabó para ellos la convivencia en la gran mansión de Pozuelo de Alarcón que juntos diseñaron y en la que planearon pasar su vida como si siempre "estuvieran de vacaciones". En cuanto a los rumores de que Calvo podría haber iniciado una relación romántica con Guitarricadelafuente - que también participa en su nueva película - poco después de romper con Ambrossi, él mismo lo desmintió completamente en una entrevista al afirmar que son "amiguísimos, casi hermanos" y como si fueran familia.