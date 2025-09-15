Para la actriz de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' cumplir años no es un peso, sino una oportunidad para ganar libertad y perspectiva

Deudas, un divorcio traumático y la gloria: Carmen Maura, la niña acomodada que lo dejó todo por actuar

Carmen Maura cumple 80 años en un momento dulce. La ganadora de cuatro Goyas, un César y dos premios de la Academia Europea entra en su octava década trabajando y recibiendo algunas de las mejores críticas de su carrera por su trabajo en 'Calle Málaga'. Además, en esa película, seleccionada por Marruecos para la carrera de los Oscar, la actriz de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' se atreve a hacer algo que no había hecho antes en sus más de 50 años de carrera: un desnudo integral. "A lo mejor en otro momento habría dicho que no. Ahora me da igual”, ha justificado la que fuera 'chica Almodóvar' por excelencia.

Una prueba más de que Maura ha sabido convertir el paso del tiempo en un aliado. Para ella, cumplir años no es un peso, sino una oportunidad para ganar libertad y perspectiva. A lo largo de su trayectoria, la protagonista de 'La comunidad' ha lanzado reflexiones que muestran una relación honesta, serena e incluso divertida con la edad. Repasamos algunas.

La edad como sinceridad

“Prefiero decir mi edad y que me digan ‘qué bien estás’, a no decirla y que digan ‘qué mayor’", confesaba en una entrevista en 'La razón'. Carmen siempre ha exhibido su edad con naturalidad, convencida de que la autenticidad pesa más que la apariencia. Al contrario que muchas otras actrices que ven limitadas sus oportunidades al cumplir años, ella ha conseguido que la experiencia sea vista como un valor añadido, quizás porque su talento nunca dependió de la belleza. "Para mí, la edad no ha sido un problema para tener buenos papeles".

La libertad que llega con los años

Maura ha insistido muchas veces en que cumplir años no le preocupa en absoluto. Al contrario, para ella ha significado tener más libertad para expresarse. “La ventaja de tener 78 años es que digo lo que me da la gana”, afirmaba en una entrevista con Uppers. Libertad que le ha acompañado también en su relación con los papeles que acepta. De hecho, asegura que disfruta especialmente de los personajes de mujeres mayores. “A mí me están llegando ahora unos papeles de señora mayor que me encantan. Lo de la edad es fastidiado para algunas cosas, porque comienzan los achaques, el cuerpo no te reacciona igual pero, por lo demás, si te lo tomas bien, tiene su gracia. La mentalidad la llevo en la cabeza y conservo un punto infantil…”, comentaba.

El humor como antídoto

La actriz de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', siempre ha considerado el humor como un motor indispensable para sobrellevar las dificultades, entre ellas las que van asociadas a la edad. “El sentido del humor no lo he perdido nunca… estar deprimida no sirve para nada. No puedo estar deprimida más de 24 horas”, afirmaba. Ese sentido de humor es lo que le permite relativizar lo que en otro momento habría supuesto un conflicto para ella, como el ya comentado caso de su primer desnudo en el cine.

El valor de ser normal

Maura ha pasado varias veces por el quirófano por cuestiones de salud, pero nunca "por estar más mona". “Para ser actriz no es necesario ser la más guapa ni la más flaca. Puedes ser normal”, decía en 2018 cuando la Academia del Cine Europeo le entregaron el premio honorífico a su carrera. Para ella, la apariencia física "no es lo importante. Lo importante es creer en los papeles que interpretas”. Sobre esa presión estética que hay sobre las mujeres, la actriz contaba una anécdota con Almodóvar: “Cuando íbamos a hacer Mujeres, Pedro me dijo ‘Te tendrías que operar un poquito’ y le dije ‘Opérate tú’.