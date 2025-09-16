El DJ, cantante y compositor, Calvin Harris, ha acusado a su asesor financiero de haberle robado 22,5 millones de dólares

Harris invirtió en un proyecto inmobiliario de Hollywood sin recibir la "información necesaria"

Compartir







El DJ, cantante y compositor británico, Calvin Harris, ha acusado a su asesor financiero de haberle robado 22,5 millones de dólares (unos 19 millones de euros) para financiar un falso proyecto inmobiliario.

El pasado viernes 12 de septiembre, el DJ impuso una denuncia ante el Tribunal Superior de California. Según ha denunciado el músico, su asesor Thomas St. John le indujo para invertir en CMNTY Culture Campus, un proyecto inmobiliario de Hollywood de más de 40.000 metros cuadrados, que incluiría estudios de grabación, espacios de oficinas y salones para artistas. La inversión era “en el corazón de Hollywood, California, para músicos, ingenieros de grabación, artistas y creativos”.

PUEDE INTERESARTE La historia de una traición millonaria a Jorge Lorenzo: una noria que sigue funcionando y no tiene seguro

Harris en total invirtió 22,5 millones de dólares en el proyecto

Sin embargo, el músico asegura que el asesor, con quien llevaba 12 años trabajando, “no reveló sus verdaderas intenciones”. Harris en total invirtió 22,5 millones de dólares en el proyecto tras firmar numerosos documentos que ahora tacha de "engañosos".

En su demanda, los abogados de Harris aseguran que “hasta el día de hoy, los demandantes desconocen el destino de su inversión ni su uso. En el mejor de los casos, un completo despilfarro y, en el peor, un completo fraude”, denuncian.

PUEDE INTERESARTE Detenidos 11 estafadores que llegaron a sustraer un millón de euros haciéndose pasar por empleados de banca

Los abogados alegan además que el préstamo debía devolverse antes del 31 de enero de 2025, pero que hasta el momento no han recibido el pago.

Por su parte, la defensa de John asegura que el proyecto no es ningún fraude: "Es bien sabido que, debido a las tasas de interés y otros factores del mercado, los proyectos inmobiliarios están tardando más en construirse. Sin embargo, el desarrollo es muy viable y se espera que tenga una valoración de más de 900 millones de dólares una vez finalizado. El señor St. John niega cualquier irregularidad”.