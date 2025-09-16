Jorge Lorenzo ha denunciado públicamente la estafa que sufrió hace un año tras la compra de una noria en Italia

Tenía que recibir mensualmente el alquiler que le debían pagar los gestores de la atracción, pero le han estafado

Compartir







Jorge Lorenzo ha denunciado públicamente la estafa que sufrió hace un año por valor de más de 1.400.000 euros. El expiloto de Moto GP ha compartido su amarga experiencia en ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha narrado que todo empezó cuando adquirió una atracción de feria en Vieste, Italia.

El deportista compró la atracción de feria por su alto rendimiento económico, como ha explicado él mismo: "Conocí a esta persona en Dubái, comenzamos a hacer amigos, empezamos a ser amigos y me habló de este tipo de inversiones…”, señala. Para la inversión, Lorenzo creó una sociedad italiana, compró la atracción y realizó un contrato de alquiler a la persona que iba a gestionar la noria, que debería pagarle mensualmente.

Tenía que recibir mensualmente un alquiler

Sin embargo, aunque tenía que recibir mensualmente el alquiler que le debían pagar los gestores de la atracción, los pagos comenzaron a retrasarse y finalmente dejaron de llegar. A pesar de ello, la noria sigue en funcionamiento, utilizando su imagen para hacer más atractiva la noria, y el deportista ha advertido que no cuenta con ningún seguro, por lo que en caso de accidente se produciría una situación complicada.

Jorge Lorenzo ha denunciado la situación, pero todavía no se ha realizado ninguna actuación. Mientras, el expiloto seguirá denunciando públicamente la estafa sufrida.