Ángela Rodríguez 'Pam' se casa con su novia: "Me caso por hacer rabiar a quien crea que lo nuestro es enfermo"

Celia Molina 17 SEP 2025 - 15:50h.

La exsecretaria de Estado de Igualdad ha anunciado que va a contraer matrimonio con su novia, Allende Marina Palomo Jiménez

Ángela Rodríguez 'Pam', exsecretaria de Estado de Igualdad y miembro de 'Podemos', ha anunciado que se casa con su novia, Allende Marina Palomo Jiménez. La política ha escrito un extenso texto, que ha enlazado a sus redes sociales, donde ha comunicado la noticia de su próxima boda, sin dar detalles específicos de cómo y dónde tendrá lugar. Bajo el título 'Matrimonio Queer', la podemita ha hecho un alegato a favor de las bodas entre dos personas, sin necesidad de etiquetarlas por su género o su orientación sexual:

"En un mundo de guerra y muerte me atrevo a decir que hablar del amor importa más que nunca. Por ello escribo hoy para contar por qué me caso. Lo hago por la que va a ser mi mujer, por su gente, por la mía, por la nuestra; y también por seguridad. Me caso porque no para de subir el odio en las encuestas. Me caso porque me gustaría ser madre y no está claro que pueda serlo si no lo hago. Me caso porque quiero decirle al mundo que lo mío también es familia", ha dicho en su artículo, como forma de denunciar el estigma que sufren las mujeres, en su caso, bisexuales, a la hora de contraer matrimonio y formar una familia.

"En tiempos de guerra, hablemos de amor libre"

Igualmente, 'Pam' ha aprovechado el momento para denunciar situaciones de discriminación, propias y ajenas, que vive cuando pasea por la calle con su novia. "Me caso porque cuando voy por la calle de la mano con mi pareja siguen murmurando a nuestro paso. Me caso porque este verano le dieron una paliza a un amigo en mi ciudad por maricón. Me caso porque me parece que el matrimonio es una institución problemática para las mujeres. Me caso y no me importa casarme. Me caso porque puedo y antes no se podía. Me caso por amor", ha añadido.

Por último, la exsecretaria de Igualdad ha dejado bien claro, en un alarde del feminismo que tanto defiende, que se casa sin hombres: "Me caso porque quiero, me caso sin hombres. Me caso a pesar de todo y por hacer rabiar a quien crea que lo nuestro es enfermo", ha concluido. De igual forma, ha hecho referencia al complicado momento histórico social que estamos viviendo, con la guerra de Ucrania y el asedio de Israel a Gaza en el horizonte: "En medio de esta epidemia de conservadurismo que reduce la vida a lo útil y lo eficiente, reivindico el amor queer como vacuna. En tiempos de rendimiento y armamento, hablemos de amor, de amor libre y feminista".