La presidenta madrileña también ha censurado las "bochornosas" protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta

Isabel Díaz Ayuso dice que Pedro Sánchez reconoce a Palestina para quitarle votos a Yolanda Díaz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que "el pañuelo palestino no es feminismo ni LGTBi" y ha dicho que es "bochornoso" protestar contra la Vuelta a España después de que el PSOE y Más Madrid le hayan reprochado estar "al lado de los genocidas".

Así lo ha manifestado en su respuesta a la oposición durante la segunda jornada del debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid, donde ha animado a las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M, Manuela Bergerot y Mar Espinar, respectivamente, a "pasear unos días por Gaza y otros por Tel Aviv", para contar "los homosexuales, transexuales y mujeres" que hay en un sitio o en otro.

"Del lado de los genocidas"

Bergerot ha comenzado su intervención con una fotografía de Hind Rajab, una niña de seis años que fue asesinada por el Ejército israelí mientras pedía ayuda a la Media Luna Roja palestina, cuya historia se ha dado a conocer en el Festival de Venecia con la película 'La voz de Hind Rajab' de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, y ha resaltado que quería honrar "la vida de las más de 62 mil personas asesinadas por Israel en Gaza".

Acto seguido, los diputados de Más Madrid, desde sus escaños, han sacado más fotografías de víctimas en Gaza y Bergerot ha acusado a la presidenta madrileña de ponerse "una vez más" del "lado de los genocidas", cuando no hay "nada más urgente" que Gaza.

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha asegurado en su intervención que, además de una "nefasta presidenta", Ayuso también es una "mala persona" porque "se pone al lado de los genocidas" frente a la "matanza" de niños y periodistas en Gaza.

Ayuso les ha contestado que "tanto que hablan del feminismo" que expliquen por qué "no importan las mujeres en Afganistán" que no fueron atendidas tras un terremoto o por qué no boicotean las competiciones internacionales en las que "participan decenas de países donde la homosexualidad está perseguida y es un crimen".

"¿Dónde están ustedes para boicotearles? (...) Importan las persecuciones dependiendo de dónde sean", ha afirmado la presidenta madrileña que ha asegurado que la izquierda demuestra "un sectarismo infumable" y "les da igual que haya habido mujeres asesinadas, torturadas y exhibidas como trofeos por las calles de Gaza. Eran judías, se lo merecían", ha sentenciado Ayuso.

Ayuso considera "bochornoso" protestar contra la Vuelta

La presidenta madrileña también ha censurado las "bochornosas" protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta, que a su juicio "atentan contra la vida de los ciclistas", contra "la libertad para ser deportista" y "para ser aficionado".

"Esto no va por Gaza, ni va por la humanidad, ni va por los derechos de absolutamente nadie", ha aseverado la presidenta, quien opina que los ciclistas "no tienen que llegar a una meta sufriendo coacciones" y "rodeados de violentos, de pancartas y de gente que quiere boicotearles".

Ayuso cree que las protestas se producen porque se trata de la Vuelta a España y a muchos "les genera urticaria" todo aquello que "representa a España" y tratan de "destrozar la imagen" del país ante el mundo.

Y ha manifestado su apoyo explícito al director de la Vuelta a España, Javier Guillén, por su "fortaleza" al no cancelar la prueba. "Si por la violencia, por las amenazas, se paralizan las cosas, todo va a seguir paralizado a manos de unos violentos que son una minoría, y en Madrid no caben esas conductas", ha zanjado.