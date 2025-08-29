Denuncia del machismo a través de una experiencia personal vivida con tan solo 17 años

Los últimos meses de vida de Verónica Echegui: con trabajo y haciendo una petición a su entorno más íntimo

La actriz y directora Verónica Echegui, fallecida el pasado domingo 24 de agosto en Madrid a los 42 años, deja como legado una de las miradas más valientes y comprometidas del cine español reciente, especialmente con su debut como directora con el cortometraje 'Tótem Loba' (2022), que no solo le valió el Goya a mejor corto de ficción, sino que la consolidó como una voz imprescindible en la denuncia del machismo y el patriarcado estructural a través de una experiencia personal vivida con tan solo 17 años.

Con este cortometraje reforzó su compromiso con las narrativas de género y su empeño por retratar con honestidad y valentía la realidad de las mujeres. Ya en 2018, en una entrevista a EFE, Echegui señaló sobre el machismo que “no hemos avanzado tanto como creemos”.

"'Tótem loba' es el resultado de "un montón de preguntas" y "sentimientos encontrados" que surgían cada vez que rememoraba la experiencia, una invitación a "redescubrir quién eres, el poder que tienes y defender tu libre albedrío", dijo Echegui en 2022.

Echegui: una joven directora con talento de Premio Goya

En 2022, Echegui dio un paso decisivo en su carrera al ponerse detrás de la cámara con el cortometraje 'Tótem Loba', que también coescribió y produjo junto a Álex García, Arturo Valls, Carmela Martínez Oliart y Félix Tussell Sánchez. Una pieza que aborda la violencia de género desde una mirada simbólica y feminista. El trabajo, con el que reivindicaba el derecho a “significarte frente a la masa”, fue reconocido con el Goya al mejor cortometraje de ficción.

"Me hubiera gustado que alguien en mi adolescencia me hubiera ayudado a entender lo importante que iba a ser en mi vida respetar ante todo qué es lo que quiero y qué es lo que necesito, no importa lo que digan los demás, ni que todo un pueblo crea que estoy loca. Lo que importa -asegura, convincente- es lo que significa para mí", señaló la actriz y directora entonces.

El cortometraje se basó en una experiencia propia de Echegui en el pueblo de una amiga, en el que existía la 'tradición' de que los hombres se disfrazaran de lobos y salieran a cazar a las mujeres durante la noche. Una costumbre que "a todo el mundo le parecía muy bien y muy divertida", pero a ella le resultó "aterradora".

Una voz valiente y comprometida contra las injusticias

'Tótem Loba' supuso una contundente denuncia contra el machismo estructural y la violencia de género capaz de desmantelar la normalización de la agresión contra las mujeres bajo el disfraz de "fiestas populares". Y es que el cortometraje, que obliga a cuestionar la complicidad de la sociedad en estas dinámicas de poder que perpetúan el abuso, no solo presenta a los hombres disfrazados como culpables, sino a todo un pueblo entero por legitimar la agresión.

"Y empecé a pensar qué hice, qué no hice o qué podía haberme pasado -señala- y me puse a indagar de dónde vienen estas tradiciones y qué es lo que hace que el grupo normalice situaciones que son violentas hacia las mujeres y por qué", señaló a propósito la actriz.

Así, el corto de Echegui es, en definitiva, una llamada al empoderamiento de las mujeres, a la necesidad de significarse frente a la masa con la fuerza de un tótem, a cuestionar lo que la sociedad les impone y no aceptar la violencia en ninguna de sus formas. Todo un grito contra la violencia simbólica y física propia de la masculinidad más agresiva, con el que la directora y actriz dejó una huella imborrable en el cine español.