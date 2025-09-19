Celia Molina Barcelona, 19 SEP 2025 - 11:18h.

Una alumna de la universidad se ha hecho viral con una foto de su nuevo compañero de clase: David Muñoz, cantante de Estopa

A sus 49 años, David ha decidido comenzar la carrera de Historia, dado su grandísimo interés personal por la Historia Antigua

Aunque las clases - de infantil, primaria y secundaria - comenzaron en España a principios del mes del septiembre, los estudiantes universitarios se están incorporando ahora a las aulas. Los alumnos de estudios superiores están regresando ya a sus campus, con el objetivo de completar un año más de las carreras con las que comenzarán su andadura profesional. Lo que no esperaban los jóvenes de la universidad de Barcelona era que, el primer día de clase, se iban a encontrar con un honorable compañero: nada más y nada menos que David Muñoz, cantante de Estopa quien, a sus 49 años, ha decidido ponerse a estudiar.

La periodista Laura Fa - muy fanática de este grupo de música - ya dio esta noticia en exclusiva, asegurando que el mítico artista de Cornellá iba a matricularse en el Grado de Historia, dado su profundo interés por la historia antigua. Esto no significa en absoluto que David vaya a abandonar su carrera musical, pues su idea es compaginar los estudios con los compromisos del grupo.

La fotografía con David que se ha hecho viral

A pesar de que las 'Mamarazzis' ya habían dado la noticia, no ha sido hasta que una alumna de dicho campus ha subido una foto con su nuevo compañero cuando ésta se ha materializado. Su publicación en X ha generado cientos de reacciones en las que los fans de los hermanos Muñoz se sorprenden de la decisión que ha tomado David, a la vez que le apoyan en su afán por seguir estudiando.

Por su parte, Estopa le cogerá el testigo a Rosalía y será el grupo que decida la selección musical de canciones que sonarán en el Piromusical de la Mercè 2025, el tradicional espectáculo de clausura de la fiesta mayor de Barcelona, que se celebrará el 28 de septiembre a las 22 horas en la avenida Reina María Cristina.

En un comunicado, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha destacado que Estopa es uno de los grupos "más emblemáticos surgidos en Catalunya y que ha conectado con distintas generaciones con su estilo único": "El grupo, que ha celebrado 25 años de trayectoria y sigue siendo una referencia clave en la escena musical, compartirá con el público de La Mercè una selección de las músicas que les emocionan y les hacen vibrar, pero a la vez muy pensada para establecer un diálogo armónico y poderoso con el diseño de los equipos de Pirotecnia Igual", ha concluido.