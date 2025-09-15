Celia Molina Murcia, 15 SEP 2025 - 13:51h.

El cantante ha mandado un vídeo en el que felicita a todos los habitantes de La Algaida, el pueblo de Murcia donde se casó su primo

El motivo por el que Ed Sheeran se muda a EEEUU tras sus polémicas declaraciones en Inglaterra: "No significa que tenga que ser británico”

Compartir







Septiembre es el mes en el que muchos pueblos y pedanías de España celebran sus fiestas patronales. Entre ellos, se encuentra La Algaida, una pedanía de Archena, Murcia, que, durante toda esta semana, estará disfrutando de numerosas actividades en honor a su patrona, La Virgen del Rocío. Lo que no esperaban sus habitantes es que, como pistoletazo de salida, un lugar tan pequeño del litoral mediterráneo iba a recibir la felicitación del mismísimo Ed Sheeran, con quien tiene una singular conexión.

Como ya explicó el propio cantante en el canal de Ibai Llanos, resulta que él tiene un primo británico, llamado Jude, que se enamoró y se casó con una chica del pueblo, llamada Clara. De hecho, la boda tuvo lugar en La Algaida, hace mucho tiempo, y a ella acudió el artista (junto a sus padres) cuando apenas tenía 9 años de edad.

"Un abrazo fuerte para todos"

Por el cariño que Sheeran le tiene a la región, ha tenido el detalle de mandar un vídeo en el que ha dicho: "Buenas noches a todos, felices fiestas de la Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte, espero haberlo pronunciado bien. Que tengan un día fantástico. Con mucho cariño". Y, como era de esperar, la grabación del vídeo ha causado auténtico furor en TikTok y en Instagram.

PUEDE INTERESARTE Ed Sheeran sorprende con un concierto en plena calle e interpreta una canción inédita: el momento

En principio, los usuarios de dichas plataformas no se creían que era verdad, al ver en vídeo de una joven que describía así: "El primo de Ed Sheeran está casado con una mujer de mi pueblo y, por nuestras fiestas, nos manda un vídeo". En los comentarios, han preguntado si se trataba de una broma o si estaba hecho con Inteligencia Artificial y han manifestado su sorpresa por un contenido que no se esperaban en absoluto. "Si España no existiera, habría que inventarla", "Es lo más surrealista que he visto en años" o "Mi Imperio Romano es que Ed Sheeran sepa dónde está Murcia", son algunas de las frases que ha generado la publicación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por su parte, el artista ha confirmado que será, el próximo 7 de noviembre, la estrella invitada a LOS 40 Music Awards Santander 2025, según un comunicado. El anuncio de Ed Sheeran coincide con el lanzamiento de 'Play', su nuevo disco que incluye hits como 'Azizam', 'Old Phone' o 'Sapphire'.Tras consagrarse como uno de los artistas más exitosos a nivel mundial durante la última década, el británico regresa con un álbum que, según sus propias palabras, "es una auténtica montaña rusa de emociones".