Celia Molina 18 SEP 2025 - 14:02h.

España es el único país del 'Big Five' que ha decido retirarse del certamen si Israel participa: ¿qué hará el resto de países?

Los judíos españoles lamentan que España no participe en Eurovisión: "No es ni lo más adecuado ni lo más justo"

El pasado 16 de septiembre, tras la multitudinaria protesta ciudadana que impidió que se celebrara el final de la Vuelta Ciclista, el Consejo de Administración de RTVE aprobó la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026 si Israel forma parte del certamen. Con esta decisión, la cadena de televisión pública muestra su total apoyo a la posición del Gobierno español con respecto al "genocidio" que el ejercito israelí está llevando a cabo en Gaza, el único territorio que queda de la vieja Palestina.

España es, por tanto, el primer y único país del 'Big Five' que ha puesto en jaque su participación en el concurso, siendo estos cinco países los que más aportan económicamente a la UER (junto con Francia, Italia, Alemania y Reino Unido). Pocas horas después de que RTVE comunicara la noticia, Francia ha confirmado su participación en Eurovisión, sin que la inclusión del estado israelí en la lista de los concursantes sea un condicionante para el país.

Francia apoya "a la creación musical y a los artistas"

La televisión francesa ha señalado que acudirá al certamen musical, que se celebrará en el mes de mayo en Viena, "junto con otros medios de comunicación" de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Asimismo, según ha trasladado en un breve comunicado publicado en Instagram, ha reafirmado su apoyo "a la creación musical y a los artistas", en "este evento" que ha tildado de "único".

Aunque Alemania e Italia no se han pronunciado todavía al respecto, se estima que ninguno de estos dos países tomarán una decisión similar a la de España. Alemania, por una cuestión histórica, pues la sombra del Holocausto, que aún se cierne sobre la población germana, no les permite llevar a cabo ninguna acción que pueda tacharles de antisemitas. En el caso de Italia, Meloni, que sí se ha pronunciado en defensa de la población gazatí, ya dijo que era un error "aislar a Israel" en cualquier aspecto, pues eso impediría un diálogo directo con Netanyahu y, por tanto, la posibilidad de firmar un alto al fuego definitivo. Aún así, la radiotelevisión pública italiana está abierta al debate.

En Reino Unido, donde varias formaciones políticas le han solicitado por carta al director de la BBC que se retire del concurso en los mismos términos en los que lo ha hecho a España, la postura oficial es que la política "no debería estar mezclada con los eventos artísticos y musicales". España, por el momento, se queda entonces sola dentro del 'Big Five', si bien ha sido el quinto país que ha cancelado su participación en Eurovisión en defensa de Palestina, junto a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Por su parte, el director de la radio pública israelí, Kan, ha rechazado retirarse del festival. "No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político", ha defendido el consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz, en un evento de presentación del nuevo contenido de la cadena para este otoño.