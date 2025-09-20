Inés Gutiérrez 20 SEP 2025 - 19:00h.

Su canción 'Yo quiero bailar' se convirtió en todo un éxito, pero el dúo decidió tomar caminos separados

Sonia y Selena desvelan el insólito ritual de una de ellas antes de salir a escena en 'La noche del Gran Show'

MadridSi quieres bailar toda la noche es muy probable que puedas hacerlo al ritmo de la canción que Sonia y Selena convirtieron en un himno en el año 2001. En un himno y en todo en éxito que se convirtió en uno de los únicos que tuvieron como dúo en el momento, el único que necesitaron para pasar a la historia.

Sonia y Selena se convirtieron en una leyenda, una rubia y una morena, ambas explosivas y con talento musical que podían convencer al público tanto con sus voces como con su físico. Llegaron a la industria en un momento en el que todavía estaba claro cuál era la canción del verano y, en este caso, pocas dudas hay de que lo fue la suya: Yo quiero bailar sonaba en todas partes.

Sin embargo, llegó un momento en el que el dúo no parecía pasar un buen momento, tomaron caminos separados y cada una intentó hacer el suyo, aunque el éxito que obtuvieron por separado nunca igualó al que consiguieron juntas. Conscientes de ello y de que su regreso era un clamor popular, se han dado una segunda oportunidad y lo han hecho por todo lo alto.

Un reencuentro se basa en la nostalgia, pero en su caso quisieron aprovechar esta para demostrar de lo que son capaces todavía y por eso no solo se reunieron, sino que presentaron su candidatura al Benidorm Fest, con la intención de ganar y representar a España en el Festival de Eurovisión.

No pudo ser, Melody y su Diva arrasaron con todo y dejaron a Reinas, el tema del dúo, con las ganas, pero con un comeback que ha dejado encantados a los fans.

Sonia y Selena: por qué se separaron y por qué han vuelto a juntarse 25 años después

“En el 2000 éramos un producto”, explicaron Sonia Madoc y Selena Leo hace un tiempo durante su paso por el programa Y ahora, Sonsoles. “Eligieron dos componentes muy diferentes. Hicimos un casting total. Inicialmente, éramos un trío con un chico, pero molestaba. El productor consideró que dos chicas, una con aspecto latino y otro nórdico, era mejor”.

Fue en este mismo espacio en el que contaron los motivos de su separación y también aquellos que les llevaron a darse una nueva oportunidad. “Siempre lo decimos, somos un matrimonio que nos juntaron y, evidentemente, tenemos capacidades muy buenas, pero sí que es cierto que tenemos puntos de vista musicales diferentes. Por eso hubo ese parón”.

Cada una de ellas tenía una visión de su carrera diferente y eso les llevó a necesitar tomarse ese respiro, una versión que el tiempo ha edulcorado, pues en su momento las diferencias parecían irreconciliables y ponían de manifiesto que no solo eran distintas en lo musical, también a la hora de hacer las cosas.

“Me gusta hacer las cosas impecables y todo lo que salga de ahí ya crea conflictos. La impuntualidad, la falta de profesionalidad, la poca consideración con el resto del equipo. Pido respeto y quiero recibir lo que doy”, decía Selena en una entrevista en El Mundo, tras asegurar que había sido invitada a abandonar el proyecto.

“Con el tiempo te das cuenta de que nos llevamos bien y somos como hermanas, juntas somos invencibles”, aseguraban a Sonsoles Ónega. Un reencuentro que han hecho por ellas mismas, que aseguran estar en nuevo momento vital y haberse reencontrado desde el amor, pero también por amor a sus fans: “Llevaban 25 años pidiéndonos volver y queremos devolverles ese regalo”.