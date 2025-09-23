Inés Gutiérrez 23 SEP 2025 - 08:00h.

La actriz no parece tener intención de retirarse, a pesar de haber cumplido ya 87 años

Jane Fonda y sus tres interesantes reflexiones sobre los 85 años: "La vida mejora con la edad"

MadridLas comparaciones son odiosas y ella es hija de Henry Fonda, por eso, desde que tomó la decisión de convertirse en actriz, Jane Fonda sabía que no lo tendría fácil, pues sobre ella estarían todas las miradas. Su vida tampoco fue un camino de rosas, pero ella ha tenido siempre claro cuál era su camino y hacia dónde debía alzar su voz.

Desde muy joven quedó claro que Jane era mucho más que una cara bonita, también tenía un talento descomunal y una gran capacidad para su profesión, también conciencia. Para muchos, el nombre de Jane Fonda está asociado al cine y la interpretación, para otros a los vídeos de fitness que la consolidaron en los 80. Sin embargo, no son pocos los que tienen claro que su activismo es una parte esencial de quien es.

Jane Fonda hoy: activismo, política y proyectos cinematográficos más recientes

La primera vez que fue detenida fue en 1970, la actriz tenía 33 años y la policía la acusaba de un delito de tráfico de drogas, Jane acababa de rodar Klute (película por la que consiguió su primer Oscar) y se estaba manifestado en contra de la guerra de Vietnam en varias ciudades del país. Fue detenida en el aeropuerto de Cleveland, tras un registro en el que le habrían detectado esas drogas que le acusaban de traficar. Su foto policial es una de las más famosas de la actriz, con el puño en alto.

Esta detención fue solo la primera de muchas que vendrían después y todas ellas relacionadas con su activismo, con su necesidad de poner el foco en lo que considera correcto, ya sea la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático o contra las políticas de Donald Trump. “No quiero que mis nietos me recuerden como alguien que lo supo todo y no hizo nada. Quiero que me recuerden gritando hasta el final”, dijo durante un discurso en los SAG Awards 2025.

Esto no ha sido algo puntual, durante toda su vida ha llevado el activismo por bandera, famoso se hizo su abrigo rojo en 2020, cuando acudió cada viernes a manifestarse en contra de las políticas de Trump que ignoraban el cambio climático. Cada viernes se manifestó con su abrigo rojo y cada viernes fue detenida.

Esta forma de defender su postura no le ha impedido seguir adelante con su profesión, de hecho, pudo acudir a esas propuestas en Washington porque se encontraba grabando Grace and Frankie, serie con la que obtuvo un gran éxito. Desde el final de la serie en 2022 ha seguido aceptando proyectos, algunas películas y series, pero también como actriz de doblaje. Uno de sus últimos proyectos fue This Is Me... Now: Una historia de amor, el film de Jennifer Lopez.

Ahora, tras haber cumplido 87 años, no parece tener intención de cambiar su forma de ser, tampoco de parar de trabajar. “Llega un momento cuando tienes 80 años o más en el que tienes que decidir qué hacer con tu vida”, dijo durante una entrevista en el programa Today en 2017, y ella parece tener bastante claro que hacer.