Quién es la activista española Ana Alcalde, conocida como 'Barbie Gaza': una de las figuras más visibles de la Flotilla de la Libertad
Ana Alcalde se ha convertido en una de las figuras más visibles de la Flotilla de la Libertad
Ana Alcalde es de origen granadino, tiene 46 años y vive en Ceuta
Ana Alcalde, también conocida como Hanan Alcalde o 'Barbie Gaza', se ha convertido en una de las figuras más visibles de la Flotilla de la Libertad (o Global Sumud), la expedición humanitaria que partió de Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Alcalde se unió a una de las veinte embarcaciones con más de 500 personas a bordo, y es la encargada de la creación de contenido e información en redes sociales, una misión que reivindica como esencial ante lo que considera “muchísima desinformación”.
¿Quién es Ana Alcalde?
Ana Alcalde es de origen granadino, tiene 46 años y vive en Ceuta. Es trabajadora social, con estudios superiores en exclusión social, políticas de igualdad, inmigración y ámbito sociocultural.
Madre de seis hijos y activista desde hace décadas, su perfil ha estado marcado por su conversión al Islam hace más de 20 años, lo que según ella reconfiguró su vida a nivel personal y profesional. La familia comparte su vida en TikTok (@familiabdelkader).
La española se ha hecho viral en Instagram y TikTok gracias a los vídeos donde va narrando su día a día a bordo de la flotilla, mostrando desde la convivencia en los barcos hasta las dificultades de la travesía. Su exposición en redes ha generado un gran impacto: mientras muchos seguidores celebran que visibilice la misión y la causa palestina, también ha recibido críticas por la forma en que comparte su experiencia.