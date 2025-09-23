Ana Alcalde se ha convertido en una de las figuras más visibles de la Flotilla de la Libertad

Ana Alcalde es de origen granadino, tiene 46 años y vive en Ceuta

Ana Alcalde, también conocida como Hanan Alcalde o 'Barbie Gaza', se ha convertido en una de las figuras más visibles de la Flotilla de la Libertad (o Global Sumud), la expedición humanitaria que partió de Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Alcalde se unió a una de las veinte embarcaciones con más de 500 personas a bordo, y es la encargada de la creación de contenido e información en redes sociales, una misión que reivindica como esencial ante lo que considera “muchísima desinformación”.

¿Quién es Ana Alcalde?

Ana Alcalde es de origen granadino, tiene 46 años y vive en Ceuta. Es trabajadora social, con estudios superiores en exclusión social, políticas de igualdad, inmigración y ámbito sociocultural.

Madre de seis hijos y activista desde hace décadas, su perfil ha estado marcado por su conversión al Islam hace más de 20 años, lo que según ella reconfiguró su vida a nivel personal y profesional. La familia comparte su vida en TikTok (@familiabdelkader).

La española se ha hecho viral en Instagram y TikTok gracias a los vídeos donde va narrando su día a día a bordo de la flotilla, mostrando desde la convivencia en los barcos hasta las dificultades de la travesía. Su exposición en redes ha generado un gran impacto: mientras muchos seguidores celebran que visibilice la misión y la causa palestina, también ha recibido críticas por la forma en que comparte su experiencia.