Suha Alnajjar es una mujer palestina que emigró en 2019 con su marido y sus hijos a España y que ha relatado a 'Informativos Telecinco' la angustia diaria de no saber si sus hermanos y sobrinos en Gaza siguen con vida. Aunque las imágenes de Gaza llegan a los informativos a diario, es difícil comprender el dolor de quienes lo viven desde la distancia.

Por eso, Suha confiesa que cada día teme por la vida de sus hermanos y sobrinos, que permanecen atrapados en la Franja de Gaza. “Yo vivo este miedo, el miedo de no saber de ellos. Espero, solo deseo un mensaje que me diga que están vivos, aunque nadie está bien allí”, confiesa la mujer a las cámaras de 'Informativos Telecinco'.

Los gazatíes, al límite por la falta de recursos básicos y por los bombardeos israelíes

Su testimonio refleja la incertidumbre de miles de familias palestinas dispersas por el mundo. Según cuenta, varios de sus allegados se han visto obligados a desplazarse una y otra vez en busca de refugio: “Hay familias que se han movido cien veces. La mayoría de la población se ha desplazado más de seis veces, huyendo de los bombardeos”.

Según ha relatado Suha Alnajjar, la situación en la Franja de Gaza se agrava por la falta de recursos básicos. Los cortes de combustible limitan la movilidad y afectan al acceso a alimentos y energía.

Debido a estos cortes, los gazatíes atrapados en la Franja y que sobreviven cómo pueden a los bombardeos israelíes "ni comen bien, ni tienen la fuerza ni el ánimo para seguir adelante”.

La angustia de Suha Alnajjar y su incertidumbre por su familia

Desde su exilio en España, Suha Alnajjar denuncia lo que considera una política de castigo colectivo impuesta desde el ejército de Israel: “Han decidido exterminar a un pueblo solo por ser palestinos y vivir en esta tierra”.

En su duro testimonio, esta mujer palestina también ha criticado la inacción internacional: “Si los dirigentes israelíes supieran que les van a sancionar o perseguir, no harían esto. Pero todo el mundo tiene miedo de Estados Unidos”.

Mientras la violencia persiste en la Franja de Gaza, Suha vive pendiente de cada mensaje y cada llamada que registra su teléfono, esperando que la próxima noticia no sea una tragedia más y que, por fin, pueda recibir alguna notificación que le garantice que sus hermanos y sus sobrinos siguen con vida en mitad de este infierno.