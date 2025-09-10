Todos los pasajeros del barco 'El Alma' de la Flotilla se encuentran bien tras el ataque

La Policía tunecina aumenta la seguridad ante el temor de recibir nuevos ataques

Compartir







La Flotilla de la Libertad, que lleva ayuda humanitaria a Gaza ha sufrido un nuevo ataque. Es el segundo dron que impacta contra una de las embarcaciones en dos días en aguas de Túnez.

"El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el 'Alma', fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo", ha informado en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la media noche.

PUEDE INTERESARTE Hamás confirma cinco muertos en el ataque israelí en Doha

En el mismo comunicado, la flotilla ha denunciado que "estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza" y ha acusado a las autoridades de Israel de emprender con ellos "un intento orquestado para distraer y descarrilar (su) misión".

PUEDE INTERESARTE Los líderes de Hamás a los que Netanyahu quería eliminar

La Flotilla seguirá su camino hasta Gaza

"La Global Sumud Flotilla continúa sin desanimarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable con su pueblo sigue adelante con determinación y resolución", ha defendido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se trata del segundo ataque en dos días consecutivos después de que este lunes la flotilla denunciara un ataque similar contra el 'Barco Familiar', de bandera portuguesa y que transportaba a miembros de su Comité Directivo, en lo que la Guardia Nacional de Túnez consideró como una "noticia completamente infundada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, apuntó a que las llamas se originaron "en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla". "No se encontraron indicios de ningún acto hostil ni ataque externo", señaló en un comunicado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se espera que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said, próximo a la capital tunecina, con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la intención de romper el bloqueo israelí a Gaza.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

La Policía tunecina ha aumentado la seguridad ante el temor de nuevos ataques.