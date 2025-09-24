Inés Gutiérrez 24 SEP 2025 - 20:00h.

Todo apuntaba que la actriz tendría una gran carrera, pero nunca llegó a despegar

MadridDesde muy joven, Phoebe Cates tenía claro que la moda, los complementos y las joyas eran una pasión para ella. De hecho, sus primeros pasos profesionales fueron en este sector, posando para algunas revistas. No obstante, no quiso dejar pasar la oportunidad y cuando le surgió la posibilidad de dedicarse a la interpretación, lo hizo, logrando varios papeles en películas destacadas.

Esto fue un poco más sencillo para ella gracias a que su padre era el productor de cine Joseph Cates, algo que en un primer momento le abrió determinadas puertas, aunque después tuvo que demostrar con su talento que merecía el lugar en el que estaba. Todo parecía apuntar a que su carrera crecería como la espuma, los personajes que lograba eran cada vez más relevantes y su rostro comenzó a ser uno de los más conocidos, pero no fue así.

Phoebe Cates: por qué la novia de los 80 desapareció de Hollywood y a qué se dedica ahora

No es sencillo encontrar el motivo exacto por el que la carrera de Phoebe no llegó a despegar como todo el mundo esperaba después de haber protagonizado la película Gremlins. Se convirtió en todo un éxito y todavía hoy es considerada una película de culto, Cates sigue siendo reconocida por esa interpretación, pero ella tomó la decisión de alejarse de Hollywood y de la interpretación.

Fue una decisión meditada, pero también en respuesta a la evolución de su propia vida. Los proyectos que le llegaban no terminaron de triunfar entre el público y, como señalábamos, su cerrera siempre estaba a punto de despegar, pero no llegaba a hacerlo. En ese momento en amor se cruzó en su camino y las cosas cambiaron para ella.

En 1989 se casó con el actor Kevin Kline (ganador de un Oscar el año anterior por su interpretación en Un pez llamado Wanda). La pareja estaba feliz y enamorada y decidieron aumentar la familia, la llegada de sus dos hijos fue lo que lo cambió todo definitivamente, porque si bien en un primer momento tomaron la decisión de ir turnándose a la hora de aceptar proyectos, para que ninguno descuidara su familia o su carrera, a la hora de la verdad, Cates tomó otro camino en la vida y apostó por la pasión que siempre había tenido en su juventud.

El matrimonio decidió mudarse desde Los Angeles a Nueva York y allí fue donde Phoebe decidió apostar por su sueño y abrió una tienda de moda y complementos exclusivos. En 2005 la boutique Blue Tree abría sus puertas y desde entonces el negocio se ha ido consolidando con el tiempo, llegado a cambiar de localización (a otra muy cercana) cuando el local en el que se encontraban se quedó pequeño.

Toda la familia ha colaborado a su manera con este negocio, su hija Greta durante un tiempo se convirtió en modelo para las redes sociales del local, posando con las prendas a la venta. Ahora está inmersa en su propio proyecto musical, bajo el nombre de Frankie Cosmos.