Celia Molina 26 SEP 2025 - 16:41h.

La actriz y el productor se darán el 'Sí, quiero' este próximo 27 de septiembre en una propiedad privada de Santa Bárbara (California)

Se revela la delicada situación económica de la madre de Selena Gomez y la reacción de la cantante

Compartir







Después de muchos meses de incertidumbre, por fin, se dio a conocer la fecha de la boda de Selena Gómez y su novio, el productor Benny Blanco. Según confirmó 'The Us Sun', la esperadísima ceremonia se celebrará este próximo sábado 27 de septiembre en una propiedad privada de Santa Bárbara (California). La exestrella de 'Disney Channel' dará el sí quiero en una boda que todavía sigue rodeada de misterio pues, para preservar la privacidad de los invitados, ni siquiera ellos saben exactamente cuál es el complejo en el que se va a desarrollar.

Lo que sí saben es que todos estarán alojados de forma exclusiva en un hotel llamado El Encanto, un lujo complejo situado en una colina y muy cercano a la ciudad, donde el precio de una noche de alojamiento cuesta hasta 3000 euros. La actriz lo ha reservado exclusivamente para alojar a sus invitados y estos gozarán de todo tipo de servicios y comodidades hasta que sean recogidos para acudir a la ceremonia. "Todos están muy emocionados a pesar del misterio, saben que será un momento increíble”, declaró una fuente cercana a los novios en 'The Us Sun'.

PUEDE INTERESARTE Selena Gomez arrasa con el lanzamiento de su nueva canción junto a su prometido: millones de reproducciones en un día

Todos los invitados, alojados en un hotel de lujo

Se da por sentado que dos de los invitados confirmados son la cantante Taylor Swift, una de las mejores amigas de Selena, y el actor Martin Short, pues ambos tendrán un papel relevante durante la ceremonia. Ella se encargará de llevar las flores y él algo de mucha más responsabilidad: llevará los anillos hasta el altar. Todas las voces apuntan a que Swift acudirá al gran evento sin la compañía de su novio, Travis Kelce, con quien también acaba de comprometerse. El equipo del jugador, los Kansas City Chiefs, tiene un partido el 28 de septiembre, por lo que la combinación horaria hace casi imposible que pueda estar presente en la boda de Selena.

En cuanto al vestido (o vestidos) que llevará la actriz, nada se sabe al respecto. Solo en su despedida de soltera, que tuvo lugar este verano en una playa paradisíaca de México, comenzamos a ver a Selena vestida de blanco en todo momento: desde el bikini hasta el precioso vestido perlado con el que posó para los fotos que ella misma publicaría posteriormente. Ahí ya llevó un velo corto de novia, como adelanto de lo que será su vestido de novia, que irá acorde con su habitual estilismo de corte elegante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Comienza ya entonces la cuenta atrás para el gran día de Benny y Selena, para culminar una historia de amor que comenzó hace tan solo dos años. Aunque se conocían desde hace mucho tiempo - Benny trabajaba como productor musical para Selena desde el año 2015 - no fue hasta el 2023 cuando comenzó su relación. Un año después, ya estaban comprometidos y, en unos días, se jurarán amor eterno en una de las bodas americanas más esperadas del año.