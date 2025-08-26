Claudia Barraso 26 AGO 2025 - 19:30h.

La cantante Taylor Swift ha anunciado que se casa con el jugador de fútbol americano Travis Kelce: así lo han confirmado

El nuevo trabajo de Taylor Swift saldrá en cassette: expertos y seguidores opinan sobre este sorprendente anuncio

Taylor Swift ha dado una de las mejores noticias a todos sus fans: se casa. Ha comunicado esta noticia a través de sus redes sociales. Concretamente, ha publicado varias fotos, muy románticas, con su novio Travis Kelce.

Rodeados de flores, abrazándose y con un gran anillo, la cantante estadounidense ha posado muy feliz con el que ya va a ser su futuro esposo. Así lo decía con una pequeña broma que acompañaba a las fotografías “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”.

Este gran momento para Taylor Swift, llega en un momento de mucho éxito y proyectos nuevos. De hecho, hace unas semanas que anunció el lanzamiento de su próximo álbum. Pero no todo eran buenas noticias. La artista se tuvo que mudar debido a una importante y delicada cirugía a la que se sometió su padre, una operación de bypass.

Su futuro marido, Travis Kelce

Estas dos cosas las comunicó a través del podcast de su futuro marido ‘New Heights’. Sus fans se enteraron de su mudanza y de su nuevo disco gracias al canal del deportista. Parece que no han querido hacer lo mismo con su matrimonio. Los dos han compartido la misma publicación en Instagram, silenciando los comentarios.

La pareja siempre se ha mostrado muy cariñosa públicamente. Sus primeros besos fueron noticia en todas partes cuando la cantante acudía a los partidos de la Super Bowl de 2024. Aunque no llevan mucho tiempo juntos, la complicidad que tienen no es algo que ha pasado desapercibido en los directos del podcast y en las imágenes de sus apasionados besos tras los partidos.

En una de las fotos de esta inesperada publicación, sale la mano de Taylor Swift acompañada de la mano del novio con un gran diamante que forma el anillo de compromiso con el que la estadounidense ha dado el 'sí quiero'