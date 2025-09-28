Rocío Martín 28 SEP 2025 - 11:06h.

La futbolista Jenni Hermoso ha dejado ver en redes sociales su lado más fan junto a Alejandro Sanz

La futbolista ha posado junto al cantante tras uno de sus conciertos en México

MéxicoLa futbolista Jenni Hermoso ha dejado ver en redes sociales su lado más fan, alejándose por un momento del balón. La jugadora ha compartido en Instagram una fotografía junto al cantante Alejandro Sanz, en un gesto que refleja la admiración que siente por el artista y que ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores.

"Volví a darme cuenta de que la felicidad cabe en un instante, que la vida es caprichosa y que, si aprendemos a disfrutarnos, todo tiene más sentido del que creemos", compartía la deportista, junto con una estrofa de la letra del cantante madrileño: "Por más palmeras que plantemos en el jardín. Esto jamás será La Habana, yo siempre seré Madrid".

Alejandro Sanz está de gira por Latinoamérica

Alejandro Sanz continúa recorriendo Latinoamérica con su gira '¿Y ahora qué?', en una serie de conciertos que le han llevado a distintas ciudades de México. En una de sus paradas en Monterrey, el cantante madrileño coincidió con Jenni Hermoso, quien aprovechó la ocasión para visitarlo en el backstage. En las imágenes que la futbolista compartió, además de posar juntos, se aprecia al artista sosteniendo la camiseta de Tigres, el club en el que la delantera española juega desde hace varias temporadas.

Este nuevo trabajo del cantante cuenta con nominaciones a los Latin Grammys 2025 a Grabación del Año por ‘Palmeras en el jardín’, a Álbum del Año por ‘¿Y ahora qué?’, a Canción del Año por ‘Palmeras en el jardín’ y a Mejor Álbum Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué?’.