La anécdota de la reina Letizia con un periodista que le sorprendió cantando en su visita a Navarra

La reina Letizia ha protagonizado un cariñoso momento al abrazar y besar a un periodista que quiso sorprenderla cantando en Navarra

Última hora de la princesa Leonor en Navarra, en directo: los reyes acompañan a Leonor en su último día en la comunidad foral

Compartir







NavarraLos reyes, junto a la princesa Leonor, están de gira por Navarra. Leonor, además de princesa de Girona, es también princesa de Viana. Allí, en las últimas horas además de recibir el cariño de la gente han tenido momentos muy divertidos con un exparticipante de un 'talent show' infantil que quiso sorprender a la princesa heredera y a los reyes de España.

El protagonista de este momento que fue grabado por las cámaras fue Javier Erro, cantante y actual periodista que no dudó en deleitar a la familia real con su talento. Afinando y arrancándose por la banda sonora de la película 'El Gran Showman', el antiguo concursante del concurso televisivo quiso compartir con la reina Letizia, la princesa Leonor y Felipe VI lo bien que se le da cantar.

PUEDE INTERESARTE Leonor debuta como princesa de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia

El gesto de la reina Letizia con el periodista: "'Ay, madre! Eres como un hijo mío"

Escuchándole atentamente, los reyes de España y la princesa de Asturias y de Viana agradecieron el gesto de Javier Erro. Justo cuando el periodista terminó de cantar, la princesa Leonor le confesó lo seguidora que es de esta película.

Por su parte, la reina Letizia decidió darle un abrazo muy cariñoso al periodista y aplaudir su sensibilidad al cantar esta canción. "Tú eres muy joven. ¡Ay, madre! Eres como un hijo mío", apuntaba la reina Letizia mientras abrazaba al antiguo participante del 'talent show'.

PUEDE INTERESARTE Los reyes Felipe y Letizia, cautivados por el templo de Hatshepsut

Javier Erro, emocionado con el gesto de los reyes y de la princesa Leonor

Ha sido el propio Javier Erro el que ha querido contar a través de sus redes sociales cómo ocurrió este momento tan divertido e inesperado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según ha revelado el periodista que se encontraba cubriendo la gira de los reyes y de la princesa Leonor por Navarra, fue la misma reina Letizia la que se acercó a los medios de comunicación para interesarse por cómo estaba avanzando y siendo la cobertura mediática.

"Hemos acabado hablando de música y la reina me ha pedido que le cantara una canción. Ha sido un momento muy bonito y tanto los reyes como Leonor han sido encantadores. Regalos de la profesión, y un sueño poder saludarle en persona porque siempre he admirado su faceta como comunicadora", explicaba y confesaba el periodista de la televisión navarra.