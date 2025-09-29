Alberto Rosa 29 SEP 2025 - 18:13h.

La cantante ha compartido un mensaje del presentador Matt Bernstein en el que critica duramente a los simpatizantes del republicano

El análisis de Carlos Franganillo:"Trump quiere hacer ver que la ONU no sirve para nada mientras él busca la paz en el mundo"

Compartir







La cantante Ariana Grande se ha dirigido a los votantes de Donald Trump desde su cuenta de Instagram. La artista ha compartido un extenso mensaje que critica a aquellos que defienden al presidente republicano.

La publicación fue compartida originalmente por Matt Bernstein, presentador del podcast ‘A bit fruity’, y la cantante ha compartido el texto en sus historias. "Quiero hablar con los votantes de Trump. Tengo una pregunta muy sincera", comienza diciendo Bernstein. "Ahora que los inmigrantes han sido arrancados violentamente de sus familias y las comunidades han sido destruidas. Las personas trans han sido culpadas de prácticamente todo y viven con miedo. La libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros”, reza la publicación.

PUEDE INTERESARTE Tiger Woods confirma su relación con la exnuera de Donald Trump: la reacción de la familia del presidente

El presentador tiene una pregunta “muy genuina” a quienes votaron por Trump. “¿Ha mejorado su vida? ¿Han bajado los precios en la compra?,¿ha bajado la prima de tu seguro médico? ¿Ha mejorado tu conciliación laboral y personal?”, continuó.

¿Ya puedes tomarte unas vacaciones? ¿Eres más feliz? ¿El sufrimiento generalizado de otros te ha dado la recompensa que te prometió, o sigues esperando?” Ariana Grande, de 32 años, no incluyó ningún comentario adicional por su parte a la publicación. La artista aclaró en noviembre de 2024 que votó por Kamala Harris. Hasta compartió en su perfil de Instagram el sobre con el voto de manera anticipada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras la victoria de Trump, Grande publicó un mensaje de apoyo para aquellos que “sienten el peso inconmensurable de este resultado hoy”. La actriz de ‘Wicked’ también mostró un sentimiento similar cuando Hillary Clinton perdió la presidencia en 2016.

Por favor, seamos activos y expresivos todos los días para que cada uno se sienta aceptado y querido por sus diferencias. No solo el día de las elecciones. Por favor”, escribió. “Es la única manera de que podamos salir adelante”. La madre de la compositora, Joan Grande, confirmó a través de X que se trataba de una indirecta a Trump y llamó a Ariana una "apasionada defensora de la humanidad".