Carlos Franganillo analiza las críticas de Trump al mundo y su intento de ridiculizar a la ONU

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este martes 23 de septiembre analizando las críticas de Trump al mundo en la semana grande de la ONU en Nueva York, en la que se han celebrado actos como la Conferencia Internacional sobre Gaza.

"Lo que ocurre hoy en Nueva York refleja bien cómo está el mundo. Con la mayor potencia, Estados Unidos, alejándose de sus socios en muchos asuntos, muy sola en su defensa de Israel y decidida a debilitar a la ONU. Y una institución, Naciones Unidas, que acoge gestos simbólicos, pero que se muestra impotente ante las masacres de Israel en Gaza", ha comenzando el periodista.

"El presidente Trump lo ha dejado claro en su discurso, ridiculizando a la institución, caricaturizando su funcionamiento después de encontrarse en su sede escaleras mecánicas que no funcionan y un teleprompter averiado en el que debía leer su discurso. Trump quiere hacer ver que la ONU no sirve para nada mientras él busca la paz en el mundo", ha añadido Franganillo.