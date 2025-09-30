Lola Young cancela toda su agenda tras desmayarse en pleno concierto: "Espero que me deis una segunda oportunidad"
"Espero que me deis una segunda oportunidad cuando tenga tiempo para trabajar en mí misma y ser más fuerte"
"Me duele decir que necesito cancelar todo en un futuro cercano", ha declarado la cantante en redes
"Me voy por un tiempo. Me duele decir que necesito cancelar todo en un futuro cercano. Gracias por todo amor y apoyo. Espero que me deis una segunda oportunidad cuando tenga tiempo para trabajar en mí misma y ser más fuerte. Los amo a todos".
Con estas palabras, Lola deja claro que va a estar un tiempo sin aparecer públicamente y centrada en su salud mental tras el desmayo que sufrió en el Forest Hills Stadium, dentro del festival All Things Go, en Nueva York.
La artista tiene prevista una gira por Reino Unido que empezaba el próximo 6 de octubre en Manchester y donde daría cinco conciertos. Luego tenía citas en Canadá y Estados Unidos durante noviembre y diciembre.
Para todas aquellas personas que han comprado entradas para sus shows, Lola ha confirmado que tendrá rembolso de la entrada. "Siento mucho haber molestado a cualquiera que haya comprado una entrada para verme, me duele más de lo que crees. Obviamente, tendrá derecho a un reembolso completo", ha escrito la artista. De este modo, en las próximas horas, Lola y su equipo comunicarán qué deben hacer para conseguir el rembolso.