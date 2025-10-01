Celia Molina 01 OCT 2025 - 15:26h.

La cantante ha participado en el podcast 'On Purpose with Jay Shetty', después de nueve años sin dar una sola entrevista

La cantante Madonna critica las medidas de Donald Trump contra la comunidad LGTBI: "No abandonéis la lucha"

No es nada común que Madonna, la gran reina del pop, hable en un podcast sobre su vida personal, pero el creador de contenido británico Jay Shetty ha conseguido sentarse con ella cara a cara. En su canal, 'On Purpose with Jay Shetty', ambos han tenido una extensa conversación en la que la cantante ha hablado largo y tendido sobre la maternidad, la espiritualidad y sobre la importancia de desarrollar este aspecto de nuestras vidas:

"Vivimos en un mundo muy ajetreado y caótico en el que todo el mundo tiene que estar estimulado todo el rato y donde no tenemos tiempo de estar callados y de preguntarnos quiénes somos o qué estamos haciendo aquí", ha dicho al inicio de una intervención en la que iba a hacer confesiones tan impactantes como la época de su vida en la que pensó en "suicidarse".

La artista confesó frente al micrófono que, tras separarse del cineasta Guy Ritchie en 2008, ambos progenitores se vieron envueltos en una "complicada batalla" por la custodia de su hijo, Rocco, cuando éste cumplió los 16 años. Rocco es uno de los hijos biológicos de Madonna, junto a su hermana Lourdes. David, Mercy, Estere y Stella son sus hijos adoptados.

"Prefería que me mataran a perder a mi hijo"

Según los informes, Rocco abandonó a su madre durante su gira 'Rebel Heart Tour' para mudarse a casa de su padre en Londres y fue en ese instante cuando la reina del pop se quebró: "Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos... De hecho, pensé en suicidarme. Diría que probablemente uno de los momentos más dolorosos de mi vida, en el que los árboles me impidieron ver el bosque, fue cuando pasé por una batalla por la custodia de mi hijo", admitió, dejando muy impactado a su interlocutor.

Madonna también ha contado que, durante este tour, se pasaba el día llorando en el backstage: "Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, sollozando, y luego, tenía que subir al escenario todas las noches... De verdad pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo", concluyó. Fue durante uno de esos conciertos, una vez que Rocco ya se había marcado a vivir con su padre a Europa porque su madre era "demasiado estricta", cuando ella le dedicó 'La vie en Rose' para decirle lo mucho que le extrañaba. El juez ordenó el regreso de Rocco con su madre y éste se negó y se enfadó tanto por su reclamo que eliminó cualquier tipo de contacto con ella.

Madonna admitió también que es perfectamente capaz de entender que un matrimonio se rompa, pero no podía hacerse a la idea de perder a alguno de sus hijos: "Los matrimonios de mucha gente no funcionan. Se casan con la persona equivocada. No están alineados. No están hechos el uno para el otro. Pero si alguien intentaba quitarme a mi hijo, pensaba: "Mejor que me maten". Eso es lo que pensaba", dijo en el podcast. Afortunadamente, la reconciliación con su hijo Rocco está cada vez más cercana, tal y como indica el mensaje de felicitación por su cumpleaños que ella le mandó el año pasado.