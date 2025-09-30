Alberto Rosa 30 SEP 2025 - 21:15h.

La Universidad de Glasgow ha admitido el error, aunque asegura que se trata de un incidente aislado

Ethan Scott Brown, de 23 años, tendría que haberse graduado en diciembre de 2024 después de estudiar Geografía en la Universidad de Glasgow. Sin embargo, la institución académica le comunicó erróneamente que no había obtenido la nota suficiente para el título y, por lo tanto, no podría graduarse.

Su familia aseguró que se quitó la vida en su casa de Coatbridge, North Lanarkshire, el día de su graduación, el 13 de diciembre de ese año. Lo encontraron muerto en su habitación por su madre, Tracy Scott.

Según explica ‘The Guardian’, una investigación interna de la universidad, iniciada tras peticiones de la familia de Brown, encontró errores “sistemáticos” en la forma en que se había calificado el título de Ethan, debido a la gran medida de confusión sobre sus reglas de evaluación.

"Ethan dejó este mundo creyendo que había fracasado y que la Universidad de Glasgow tenía razón"

Un profesor recientemente jubilado que llevó a cabo la investigación detectó que el joven tenía suficientes notas para una licenciatura con honores. Los errores no fueron detectados por ninguno de los comités de revisión internos ni por un panel de revisión externo.

La investigación también encontró que Brown había alertado al personal de que sufría de mala salud mental y que no le habían ofrecido asesoramiento ni apoyo, omisiones que la Universidad de Glasgow reconoció el martes, añade el citado medio británico.

"Ethan dejó este mundo creyendo que había fracasado y que la Universidad de Glasgow tenía razón", dijo Tracy Scott, mientras la familia y su abogado, Aamer Anwar, publicaban las conclusiones de la investigación de la universidad.

La Universidad dice que es un incidente aislado

“La verdad es que Ethan había obtenido con éxito una licenciatura con honores de 2:1, a pesar de que la universidad le informó repetidamente que no había tenido éxito”. La madre denunció que la Universidad falló a Ethan, no solo académicamente, sino también en su apoyo. “A mi hijo le fallaron en su deber de cuidado por parte del sistema educativo, lo que resultó en que a mi familia le robaran la oportunidad de tener a Ethan en nuestras vidas”, denunció.

La Universidad ha admitido el error, aunque asegura que se trata de un incidente aislado. “Lamentamos profundamente que este terrible suceso haya ocurrido y comprendemos la profunda angustia que ha causado a la familia de Ethan”.

En una rueda de prensa, el abogado de la familia de Ethan aseguró que la familia quiere saber “si este error sistemático habría sido identificado si Ethan no hubiera muerto y su familia no hubiera luchado por obtener respuestas”.