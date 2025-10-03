telecinco.es 03 OCT 2025 - 17:03h.

Tayrlo Swift, ahora conocida como 'La nación más rica del pop', al acumular la riqueza de 50 países juntos

Taylor Swift , la artista más rica del mundo tras superar a Rihanna: éste es el patrimonio de la cantante

'La nación más rica del pop'. Así es como llaman ya a Taylor Swift, porque más que una cantante y que una mujer de negocios parece un país en sí misma por toda la riqueza que ha generado. Después de anunciar que sacaría su álbum número 12 en el podcast de su cuñado, Jason Kelce, Taylor Swift ha dado la bienvenida a 'The Life of a Showgirl', que ya está disponible.

"No vende únicamente música, sino que ha revolucionado el mundo del marketing como pocas marcas lo saben hacer", dice Agostina Pasetti, trabajadora de 'Social Media Strategis'. Si ella fuese una economía superaría la de 50 países juntos. Cada vez que pisa, brilla más: "El Empire State se tiñó de naranja por el lanzamiento de su último disco".

"Cualquier cosa que haga o diga Taylor tiene mucho recorrido y eso es porque ha acumulado una masas de fans muy grande", explica Yeray S. Iborra, periodista y autor del 'Fenómeno Taylor Swift'. Solo ella aportó cuatro mil millones de dólares al PIB de Estados Unidos. Ya se ha convertido en la cantante más rica de todo el mundo y la quinta mujer más poderosa del planeta en 2023 según Forbes. La locura que desata es tal que incluso la emisión de 'Fox' fue paralizada para retransmitir que había anunciado que se casaba.

Sobre su nuevo disco

Imaginando cómo sería el sonido de este nuevo disco, los seguidores de la estrella elucubraban que sería mucho más divertido, pegadizo y bailable. Así ha sido, ‘The Life of a Showgirl’ da comienzo a una nueva etapa musical de la cantante con la que se aleja del sonido más íntimo en el que se basaba su última discografía con ‘folklore’ (2020), ‘evermore’ (2020) y ‘The Tortured Poets Department’ (2024) al mando.

El propio Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, adelantó en una entrevista que concedió que el disco es mucho más animado que los últimos trabajos de Swift y lo definió como un giro de 180 grados respecto a ‘The Tortured Poets Department’.

Si hay una inspiración clara en este álbum es la de Ofelia, el personaje de ‘Hamlet’ de William Shakespeare que, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo. Un trágico final que Swift recrea en la portada, donde aparece sumergida en el agua con un vestido de pedrería, y que además da nombre a la primera canción del disco, ‘The Fate of Ophelia’.

La cantante explicó en ‘New Heights’ -el pódcast de su pareja, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason- que la portada hace referencia al final de sus noches cuando aún estaba de gira. Ofelia no es la única mujer que ha servido de inspiración para este álbum, pues el título de otro de los temas es ‘Elizabeth Taylor’, una de las actrices de Hollywood más conocidas de los años 50.