MadridDurante los años 80 la televisión se convirtió en un estupendo escaparate para el talento de numerosos actores y actrices y las series en un entretenimiento que encandiló a la audiencia y ayudó a lanzar a la fama a muchos de sus intérpretes. Es lo que pasó con Victoria Principal y su paso por Dallas, un proyecto que supuso un punto de inflexión en su carrera.

Fue una carrera fulgurante, la serie la convirtió en un icono, su debut en el cine fue junto a Paul Newman cuando tenía 22 años. Parecía que tenía todo para convertirse en una de las estrellas del celuloide, pero una vez que dejó la serie decidió tomarse las cosas con calma y probar otros caminos, algunos relacionados con su profesión, como la producción, pero otros muy diferentes.

Victoria Principal, la estrella que se alejó de Hollywood

La interpretación no era la primera opción para Victoria, que quería estudiar Medicina, pero con tan solo 18 años tuvo un accidente y durante la convalecencia decidió darle una oportunidad a la actuación.

Si bien la carrera de Victoria Principal en la interpretación no ha sido tan brillante como se esperaba, a lo largo de los años la actriz tampoco se alejó completamente del medio. Sus personajes pasaron a ser secundarios, pero ha participado en varias series de televisión, normalmente en algún episodio o incluso interpretándose a sí misma. También ha rodado varias películas estrenadas directamente en televisión.

Su último proyecto frente a la cámara fue la serie Titans, en el año 2000, y fue una de las protagonistas, apareciendo en los 14 episodios que se grabaron. A la vez que desarrollaba su carrera frente a las cámaras, hacía lo propio detrás, porque tras su paso por Dallas fundó su propia productora, con la que lanzó varios proyectos.

Más allá del cine, Victoria también creo su propia firma de productos cosméticos, publicando algunos libros al respecto y convirtiéndose en toda una experta en el cuidado de la piel. No obstante, uno de sus proyectos más gratificantes está relacionado con su lucha por la protección del medio ambiente, algo que hace a través de su fundación Victoria Principal Foundation For Thoughtful Existence, creada en 2006.

Esta fundación benéfica, que se implicó en la recuperación forestal tras los incendios de California de 2008, busca proteger los mares y cuidar de los animales, otra de sus pasiones. Principal tiene un rancho donde rescata y rehabilita caballos, animales que adora y de los que no duda en presumir en sus redes sociales. Allí también presume de su perrita Maggie y del resto de animales que hay en el rancho, así como de los avances que hacen en su causa.

Divorciada de su segundo marido, Harry Glassman, en 2006, Victoria, que ahora tiene 75 años, no ha tenido hijos. La actriz ha encontrado la clave de la felicidad en disfrutar de su vida, de su entorno y de los animales con los que ha creado una bonita conexión. El activismo se ha convertido en parte fundamental de su vida desde que se alejó de Hollywood.