Sus miembros eran Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop y el propio Sinatra. Trabajaban juntos en películas, espectáculos, conciertos y continuamente salían juntos de fiesta. Dicen las malas lenguas que fue Lauren Bacall, esposa de Bogart, la que puso el nombre de Rat Pack al ver a su marido volver una noche borracho como una cuba junto con sus compañeros de juergas. "You look like a goddamn rat pack” ( “Parecéis una maldita pandilla de ratas” ). La popularidad del grupo decayó a finales de los sesenta, aunque sus integrantes siguieron teniendo carreras muy importantes en el mundo del espectáculo. Hasta que llegaron los 80, y un nuevo grupo de jóvenes alocados que buscaban comerse el mundo y que, además, tenían un talento prometedor, nos retrotrajeron a esa época dorada de Hollywood. Hablamos del conocido como el Brat Pack .

Para ser parte del grupo tenías que haber aparecido en alguna de esas películas . Sobre todo ‘El club de los cinco’ o ‘St. Elmo, punto de encuentro’. La prensa incluyó a otros miembros honorarios por el camino, como Matthew Broderick, Andie McDowell o Robert Downey Jr . Pero no formaban parte activa de ese selecto club que vivía al límite y buscaba ser siempre joven. Sus carreras estaban en lo más alto. Sus groupies se contaban por cientos… Hasta que llevó un fatídico artículo del periodista David Blum para la revista New York. Dicho artículo iba a ser una entrevista a Emilio Estévez, pero este decidió invitar al periodista a una de sus noches de juerga con Judd Nelson y Rob Lowe. Ese fue el mayor error.

“Lo que realmente me molestó fue que nos retrataba como personas que no estaban muy interesados en hacer nuestro trabajo, sino en hacernos famosos y divertirnos. Eso me ofendió. Sentí que teníamos que reposicionarnos o alejarnos de esa imagen. En la industria no lo percibieron como un cumplido”. Así lo vivió Andrew McCarthy y, aunque ese sobrenombre al final ha perdurado en el tiempo y les ha devuelto al lugar que se merecen, les hizo más daño que bien, a una generación de intérpretes que cambiaron Hollywood, y que estuvieron a punto de asaltar los cielos.